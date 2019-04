La danzatrice Luana Filardi terrà uno stage di danza classica e contemporanea

Immersa nella splendida cornice incontaminata della Basilicata, opera da oltre 15 anni l'Accademia del Balletto Lucano, diretta da Loredana Calabrese. Una realtà consolidata e preziosa, un luogo di formazione, condivisione e creazione artistica che opera con la volontà di forgiare e formare professionalmente giovani talenti. Un luogo che si genera e prende forma dal territorio lucano ma che volge il suo sguardo al mondo, oltre i confini italiani, per offrire ai suoi danzatori uno scenario artistico e professionale ampio e variegato. Un luogo che accompagna nella crescita personale e artistica grazie alla passione e alla dedizione della direttrice Loredana Calabrese e che ospita, sempre con immenso piacere, i talenti che lí sono cresciuti e che hanno successivamente intrapreso la carriera di danzatori professionisti in compagnie italiane ed internazionali; Tra questi i danzatori lucani Antonio Polito, Maria Focaraccio, Sara Pennella, Luana Filardi, Antonella Fittipaldi, Teresa Morisano, Ilaria Fratantuono e molti altri che, pur non essendo lucani, hanno ritenuto il Balletto Lucano una realtà altamente competente e hanno deciso di perfezionarvisi. Il 23 e 24 aprile sono le date del ritorno di una delle leve del Balletto Lucano, la danzatrice Luana Filardi, che terrà presso il Centro uno stage di danza classica e contemporanea. Luana Filardi inizia la sua formazione classica e contemporanea presso l'Accademia del Balletto Lucano. All'età di 13 anni è ammessa al quarto corso del Teatro alla Scala. Si perfeziona successivamente presso il Balletto di Toscana diretto da Cristina Bozzolini entrando a far parte della Compagnia junior del Balletto di Toscana e danzando nei più prestigiosi teatri italiani. Dal 2014 al 2016 lavora presso il teatro di Munster, Germania, sotto la direzione di Hans Henning Paar. Intraprende in seguito la carriera di danzatrice freelance prendendo parte a diversi progetti per coreografi italiani e internazionali danzando anche accanto all'ètoile Roberto Bolle con la direzione di Adriano Celentano per la Rai. Tra i progetti cui la danzatrice ha preso parte ci sono anche gli spettacoli prodotti dalla compagnia del Balletto Lucano perché il Balletto Lucano non si occupa solo di Formazione ma si impegna da anni nella costruzione di una realtà lavorativa professionale affinché i danzatori, soprattutto lucani, possano vivere della loro passione senza dover lasciare la loro terra e i loro affetti. Negli anni la Compagnia del Balletto Lucano, sotto la fedele e lungimirante direzione della sua fondatrice Loredana Calabrese, è cresciuta e si è affermata non solo sul territorio , ma anche e soprattutto a livello internazionale, calcando i prestigiosi palchi de "le dansoir Karine Saporta" a Parigi e del "Gartnerplatz theater" a Monaco di Baviera. Ciò che da sempre contraddistingue e caratterizza le coreografie di Loredana Calabrese è la capacità di realizzare, attraverso i corpi dei suoi danzatori, dipinti danzati che raccontano storie, emozioni, forze e fragilità di mondi a volte anche molto diversi , nei quali però lo spettatore riesce sempre a ritrovarsi e a riconoscersi. Diversità e coesistenza sono sempre stati i punti di forza anche dei danzatori della Compagnia, tutti molto diversi tra loro ma perfettamente in sintonia nel complesso armonico del gruppo.