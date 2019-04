Pellegrinaggio della Statua della Madonna di Pompei nella cittadina piemontese

Una tre giorni di festa e gemellaggio tra i comuni di Francavilla in Sinni e Bioglio in provincia di Biella. L'occasione è servita per il Pellegrinaggio della Statua della Madonna di Pompei, accompagnata dalla comunità francavillese, con il Sindaco Franco Cupparo ed alcuni elementi dell'amministrazione comunale. Insieme a loro il Parroco Don Franco La Canna, il Maresciallo dei Carabinieri Aldo Pitrelli e la banda di Francavilla. Ad accoglierli il Prefetto di Biella Annunziata Gallo e il Sindaco di Bioglio Stefano Ceffa. Santa Messa all'interno della Chiesa parrocchiale presieduta dal Monsignor Alceste Catella, Vescovo emerito della Diocesi di Casale. Nell'ultima sera poi il concerto della banda francavillese e della Cantoria Parrocchiale di Bioglio e successivamente una cena di ringraziamento. Ricordiamo che Bioglio negli anni cinquanta fu meta preferita dei francavillesi, con un'emigrazione di massa in cerca di lavoro e una sistemazione adeguata per migliaia di persone, che trovarono le loro fortune all'interno degli stabilimenti industriali e di aziende medio grandi della ricca economia piemontese. Un vero e proprio gemellaggio, con un patto di amicizia che non fa altro che ratificare quanto, in realtà, esiste ormai già da decenni tra le due comunità.

Claudio Sole