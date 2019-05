L’evento è previsto nell’ambito delle iniziative di Matera Capitale Europea della Cultura 2019

Proteus, nella mitologia greca, è il Dio del mare precoce, una delle numerose divinità che Omero chiama il "Vecchio del Mare”. Proprio a questa divinità è ispirato il progetto coprodotto dal Comune di Montemurro con Fondazione Matera Basilicata 2019 per Capitale per un giorno, dedicato alla valorizzazione delle eccellenze dei comuni dell’intera Basilicata. Una iniziativa che lega la figura di Proteo, divinità greca, con Leonardo Sinisgalli, il poeta-ingegnere, intellettuale versatile celebrato come un “Leonardo del 900” per la sua capacità di far dialogare cultura umanistica e cultura scientifica.

Il progetto del Comune di Montemurro si sviluppa in una serie di iniziative inserite in sette aree tematiche e sette percorsi. Si parlerà di design e di storia, di poesia e letteratura disegnata, di divulgazione scientifica e di arte, di burattini e musica tradizionale. Dal 2 e fino a sabato 4 maggio, il programma è fitto di iniziative. Significative appaiono, tra le tante in calendario, la performance storica, prevista per il 2 maggio, alle ore 18.00, “Montemurro e il Risorgimento – Giacinto Albini” a cura di Pro-Loco di Montemurro, Associazione Maya, gruppo Lucano di Protezione Civile, HDUE Teatro di Potenza, per ricordare e celebrare il ruolo di Montemurro nel risorgimento lucano grazie alla presenza del nucleo rivoluzionario coordinato dal patriota Giacinto Albini, nato da famiglia montemurrese e la presenza, e quella del sabato 3 maggio, alle 19.00 presso la Sala Convegni San Domenico, del conduttore televisivo, regista teatrale e attore Michele Mirabella, noto al grande pubblico per le sue trasmissioni di divulgazione, il quale leggerà alcuni testi di Leonardo Sinisgalli, grazie alla collaborazione con la Fondazione a lui intitolata.

Infine il 4 maggio, alle 10.00, presso la Sala Convegni San Domenico, grazie alla collaborazione con Pro Loco di Montemurro e Gruppo Lucano di Protezione Civile, verrà presentato il volume “La visione di Mallet”, di G. Palumbo, G. Giordano e G. Giardina. Robert Mallet considerato unanimemente il padre della sismologia.

Oreste Roberto Lanza