A Trivigno il concorso amico dell’ambiente. La creatività a confronto con l’ecosostenibilità

Dopo il grande successo di pubblico e di critica delle prime tre edizioni, si aprono le iscrizioni per l’edizione 2019 di “Quando il riciclo si fa moda”, primo concorso di eco-fashion del meridione organizzato dalla Pro Loco Trivigno, al fine di valorizzare i giovani talenti del territorio e promuovere idee e progetti sostenibili. Le iscrizioni per l’edizione in corso, gratuite e rivolte ai maggiorenni, sono aperte fino al 30 giugno 2019; le modalità vengono illustrate nel regolamento visionabile e scaricabile sulla pagina Facebook della Pro Loco Trivigno.

Tutti gli abiti in gara sfileranno in passerella nel corso di un evento di moda che si terrà a Trivigno il 10 Agosto, durante il quale una giuria di esperti nel settore moda, riciclo, tessile e abbigliamento, decreterà i primi dieci classificati, la miglior modella della serata e il vincitore che si aggiudicherà il premio in palio di 500€.

Il concorso, aperto a singoli stilisti, gruppi o associazioni, nel tempo ha visto crescere la sua notorietà, richiamando partecipanti non solo lucani ma provenienti anche da fuori regione, che si sono sfidati a colpi di eco-fashion partendo dai materiali più impensati: gusci di uova, materiale da pasticceria, camere d’aria di bicicletta, lattine di alluminio, solo per citarne alcuni.

<Negli scorsi anni la pagina web è stata molto attiva nel mostrare mini-video dedicati a tutte le singole creazioni, i concorrenti sul podio hanno avuto modo di far sfilare i loro abiti a Lagonegro e a Marconia in occasione dell'inaugurazione dell'Accademia dell'Arte a cura dell'Associazione Culturale Tessere, dove sono poi rimasti in esposizione per un mese. Tutti gli abiti, inoltre, sono stati protagonisti a Trivigno di una mostra dedicata, e le creazioni vincitrici delle varie edizioni hanno avuto modo di prendere parte lo scorso anno a “Fucina Madre”, expo dell’artigianato organizzato a Matera dall’APT Basilicata per promuovere le eccellenze artigianali lucane>>.

Per informazioni sull’evento e sulle modalità di partecipazione visionare la pagina Facebook o il sito www.prolocotrivigno.it, oppure contattare l’organizzazione all’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .