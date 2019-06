Sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto della natura e alla tutela dell’ambiente

“Sirino in Transumanza”.La quarta edizione andrà in scena,in una meravigliosa cornice naturale, ricca di Biodiversità, sabato 8 e domenica 9 giugnoa Lagonegro, nei pressi del comprensorio del monte Laudemio, sulle sponde dell’omonimo lago di origine glaciale. Un appuntamento patrocinato da numerosi Comuni lucani e campani: tra questi, i municipi di Lagonegro, Matera, Tursi, Colobraro, Roccanova, Fardella, Castelsaraceno, San Severino Lucano, Latronico, Lauria, Maratea, Trecchina, Rivello, Nemoli, Torraca e Casaletto Spartano, in provincia di Salerno. Per le attività di benvenuto e di accoglienza di turisti ed ospiti istituzionali con brani alla fisarmonica di musiche popolari, intervallati da momenti di poesia sulla pastorizia e la transumanza, ci saranno gli studenti del liceo scientifico di Bernalda, delle scuole primarie e secondarie di Nemoli e di altri istituti del Lagonegrese, infatti, saranno, al solito, i veri protagonisti dell’evento, mentre gli allievi delle quarte e delle quinte classi dell’Isis Ruggero di Lauria – sezione coordinata Istituto Agrario di Lagonegro, guidati dal dirigente Nicola Pongitore ed accompagnati dalla prof.sa Agnese Belardi. L’appuntamento sarà aperto come consuetudine, dalla celebrazione officiata dal vescovo della diocesi di Tursi-Lagonegro, sua eccellenza monsignor Vincenzo Orofino. Una breve liturgia all’aria aperta, dedicata ai tanti visitatori attesi in montagna come negli ani scorsi e agli organizzatori e ai volontari che rendono possibile la manifestazione, nel corso della quale Orofino impartirà la sua benedizione ai pregiatissimi capi di bestiame di razza podolica e ai tanti allevatori al seguito delle mandrie di ritorno dalla transumanza. Evento che ha tra gli obiettivi principali la sensibilizzazione delle giovani generazioni al rispetto della natura, alla tutela dell’ambiente, alla conservazione e preservazione di cibi sani, possibilmente a “metro zero”, all’apprendimento di corretti stili di vita e comportamenti alimentari adeguati, attraverso la valorizzazione della pratica antica della transumanza, della mucca di razza podolica e dei prodotti da essa derivati, a cominciare dallo squisito caciocavallo nostrano, variamente stagionato, che può essere consumato asciutto o cucinato e guarnito in mille modi. Una kermesse che per questa edizione si fregia del prestigioso logo della Fondazione “Matera-Basilicata, capitale europea della cultura 2019”. La kermesse si fregia del prestigioso logo della Fondazione “Matera-Basilicata, capitale europea della cultura 2019” e del prezioso contributo dei Parchi nazionali del Pollino e del Cilento, della Coldiretti di Basilicata ed ospiterà il presidio “slow food”.

Oreste Roberto Lanza