Ultimo appuntamento per il Festival "Formato Parola"

Sabato 15 giugno a Fardella presso il Centro Polifunzionale, incontro pubblico su Immagine e Parola. Il ruolo delle immagini e delle parole è fondamentale fin dalle origini dell’umanità. Entrambe sono forme forti di comunicazione. Talvolta poche parole possono valere più di mille immagini. Spesso un’efficace combinazione di testo e di comunicazione visiva funziona meglio di quanto l’uno o l’altro potrebbero fare da sole. Un’immagine disegnata è più antica della parola scritta. Ma è meno chiaro se sia nato prima il linguaggio parlato o quello delle arti visive: pittura, scultura, architettura. Insieme distinguono l’uomo dagli altri animali. Un tema interessante già affrontato a Locarno in Svizzera lo scorso 29 marzo con la settima edizione de “L'immagine e la parola”, un incontro primaverile prima del Locarno Film Festival. All’incontro sarà presente Marco Cazzato, occasione unica per incontrare uno dei più importanti illustratori: coloro che forniscono nozioni utili all’adeguata comprensione di un fatto storico e artistico. Marco Cazzato, ha collaborato con La Stampa, Einaudi, Il Sole 24 Ore, Slow Food, Linus, Corriere della Sera GRRRz Comic Art Books, Penguin Random House, Torino Film Festival, Stresa Festival, Teatro Metastasio e molti altri. Nel 2010 per Grrrzetic Editore è uscito il suo libro Mood, un’antologia ragionata sugli stati d’animo. Nel 2016 il suo ultimo libro Album per GRRRz Comic Art Books. Ha realizzato numerosi manifesti e curato l’immagine per molti eventi, tra i quali il Torino Film Festival 2011 e per La Traviata di Giuseppe Verdi e Tosca di Giacomo Puccini per la Stagione lirica di Spoleto 2012 e 2013, Guido Catalano Tour e molti altri. Il tema che verrà approfondito da Cazzato sarà appunto quello del mestiere dell’illustratore. Inizio ore 18,00.

Oreste Roberto Lanza