In alto a 1030 metri di altezza per ammirare la costa di Maratea e della Calabria

Sabato 15 giugno verrà inaugurato a Trecchina, in provincia di Potenza il nuovo “Parco delle Stelle”, un attrattore di ultima generazione, realizzato in località Monte Serra Pollino, ad un’altezza di 1030 metri sul livello del mare. Un’altitudine da cui è possibile ammirare la costa terrazzata che scende a strapiombo verso la costa incantevole di Maratea, tutta la costa tirrenica della Calabria e delle sue isole. All’inaugurazione prenderanno parte il consigliere regionale Marcello Pittella, un rappresentante della Giunta presieduta da Vito Bardi e i dirigenti dell’Apt Basilicata.

Il programma prevede alle 16.30 il saluto delle autorità, mentre alle 17.00 è in programma il rinfresco per gli ospiti offerto dagli organizzatori e alle 18.00 uno straordinario spettacolo di falconeria con le esibizioni in volo di uccelli e rapaci, durante le quali l’uso delle attrazioni del parco sarà temporaneamente sospeso per ragioni di sicurezza. Previsto durante la manifestazione di apertura, un servizio navetta, per raggiungere dal centro di Trecchina Monte Serra Pollino, non accessibile alle auto private, con la prima corsa alle ore 15.00 e l’ultima alle 17.00. Durante la manifestazione il programma prevede per tutti la visita di tutte le installazioni, i giochi, le strutture, le giostre e le attrezzature dell'attrattore. Il “Parco delle Stelle”, è stato pensato per il divertimento di grandi e piccoli, e tanto altro ancora e si candida a diventare una location d’eccellenza per scopi turistici, formativi e ricreativi. Taglio del nastro, previsto alle ore 16.00.

Oreste Roberto Lanza