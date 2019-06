Appuntamento storico-culturale, ideato dall’associazione “Istinto Lucano”

Oggi domenica 16 giugno, Corleto Perticara sarà per un giorno capitale europea della cultura. Una iniziativa programmata nell’ambito di Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019. Un appuntamento, storico- culturale, ideato dall’associazione “Istinto Lucano”, per promuovere le bellezze storiche, architettoniche, paesaggistiche e culinarie del territorio, con una manifestazione sulla storica insurrezione del 16 agosto 1860 che portò a dichiarare la Basilicata annessa alla monarchia sabauda, prima ancora che Giuseppe Garibaldi, che fu deputato nel collegio di Corleto, sbarcasse, nell’ambito della sua impresa, nel Mezzogiorno continentale

. Un vero manifesto dal titolo“Cultura fa rima con impresa” teso a riscoprire la cultura locale mediante la valorizzazione di un sito particolarmente caro alla cittadinanza perché simbolo di cultura del paese e del comprensorio del sauro: il “Cinema Zi Nick”. Una struttura legata al fenomeno dell’emigrazione verso gli Usa che ha interessato la Lucania.Momenti di musica, di rievocazione storica, con al centro Corleto Perticara,centro di oltre 2500 abitanti della provincia di Potenza. Un centro che nei prossimi tempi diventerà polo strategico, da qui a breve, con l’avvio del centro oli di “Tempa Rossa”.

Inizio della manifestazione alle ore 10,00 con l’accoglienza da parte delle autorità civili e religiose della delegazione della Fondazione Matera-Basilicata 2019, poi mostre, visite guidate ai principali palazzi storici e ai luoghi principali che hanno segnato la storia di Corleto, per tutto il giorno. A seguire con attimi di degustazione dei principali piatti della tradizione corletana preparati, fra gli altri, dalle associazioni Auser di Corleto e da Istinto Lucano. Particolare attenzione al patrimonio linguistico locale curato dall’associazione“La Fenice”. A seguire il forum sull’economia dal titolo “A conti fatti” forum sul tema cultura fa rima con impresa. In serata il concerto del chitarrista di origini corletane: Mirko Gisonte.

Oreste Roberto Lanza