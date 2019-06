Evento in programma questa sera per valorizzare il territorio

Terza edizione della Festa Europea della Musica a Marconia, frazione di Pisticci in provincia di Matera. Come ogni 21 giugno, la pro loco Marconia, organizza in piazza Elettra Marconia l’appuntamento musicale con l’esibizione di cantanti e artisti emergenti del territorio.Un’ evento di apertura dell’estate Pisticcese: la kermesse musicale del Solstizio d'Estate, con l’obiettivo di valorizzare soprattutto artisti locali. Ascoltare musica dal vivo, diffonderla come elemento fondamentale per la cultura e il benessere delle persone e rivalutare il territorio valorizzando i beni e le risorse presenti; paiono essere l’obiettivo dell’appuntamento canoro. “Proprio cosi – precisa Lino Malvasi, Presidente della locale Pro Loco – vogliamo valorizzare il nostro territorio e le nostre meravigliose risorse”.

Un’edizione ricca di novità rispetto alle edizioni precedenti. “Ci saranno certo delle novità – sottolinea Malvasi Lino – rispetto alle edizioni del passato. Un momento di unione per risaltare e promuovere i nostri musicisti affinché abbiano uno spazio per farsi conoscere e confrontarsi con il pubblico. Non ci sono steccati di genere, distinzioni fra professionisti e dilettanti, fra grandi e piccoli, fra donne e uomini. Dal pop alla classica, dal jazz al rock, dall’etno al funky, passando per il soul, l’elettronica, il folk, la musica per banda, ogni espressione musicale è protagonista della nostra Festa”. Un rendez-vous dove la musica diventa elemento sociale e culturale per diffondere la Bellezza in ogni dove, senza confini e raggiunge il cuore, trasmettere messaggio di cultura, partecipazione, integrazione, armonia e universalità. Inizio alle 21,00.

Oreste Roberto Lanza