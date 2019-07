Prodotto-distribuito e promosso dalla CNI MUSIC di Roma

Il nuovo album “Sangue lucano” di Pietro Cirillo nasce con tre dediche speciali.“La prima a Elisa Claps, giovane lucana a cui è stato tolto il diritto di camminare nel futuro, Michele giovane lucano figlio della fragilità e ad Antonio papà lucano vittima della "morte bianca". Queste le prime parole di un emozionatissimo Pietro Cirillo, di Tricarico che con la melodia tutta lucana da tempo incanta i palcoscenici di mezza Italia. Sulle piattaforme digitali, da venerdì 12 luglio potremo ascoltare i primi suoni, i richiami, le note eccelse di una musica che riesce ad emozionare e totalmente incantare chi pone l’orecchio sulle frequenze del cuore del grande musicista lucano. L’uscita dell’album ufficialmente lunedì 15 luglio. Prodotto-distribuito e promosso dalla CNI MUSIC di Roma guidata dal pioniere della world music italiana "Paolo Dossena e Domenico Sisto Panetta Production Manager. La grafica, le foto, e la copertina di "Sangue Lucano", dirette e curate magistralmente da Carmen Peluso.

Gli arrangiamenti e pre-produzione sono del raffinato musicista lucano Carlo Ostuni. Il mastering affidato al sound engineer della RAI - Alessandro Amendolara. È il "Sangue Lucano" – dice Pietro Cirillo, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione - di una generazione che non ha fallito ma che è figlia di un fallimento. Il frutto amaro del silenzio lucano, l'urlo rabbioso del " Vento di Elisa" che implora dietro i veli dell'omertà la sua giustizia, il sorriso fragile di Michele raccontato nel grido di "Con le mani al Sole", la storia di Antonio che indossa la sua "croce di amianto", colpito dall'ennesima morte bianca di un lavoro sempre più precario. Un album che cerca la piena maturità dell’artista lucano. Un ritmo Popolare che invoca, in questa epoca di odi e contrapposizioni, le bellezze di due terre meravigliose come la Calabria e la Lucania nella magia della voce di Mimmo Cavallaro. Diverse le musiche e i pezzi all’interno. Tarantella Rossa un brano che denuncia a voce alta l'inquinamento della nostra terra e le trivellazioni di una politica assassina, gridata dal musicista e compositore Mariano Caiano.

Sogna Fiore mio è:sapore dolce con una melodia avvolgente e struggente che si eleva a ninna nanna. Musica di gioia nel fuoco di taranta”, in "Girasole" Abball-Abball che bussa alle case vuote di ogni paese, per legare a sé, col ritmo del suo cuore/tamburo ogni giovane lucano. Un album, come un libro, da sfogliare per leggere le parole e ascoltarne le musiche con brani emozionanti che vogliono raccontare le cadute, le fatiche e la speranza di ogni uomo lucano che con coraggio ogni mattina combatte la sua battaglia quotidiana.

Oreste Roberto Lanza