Lofrano: Latronico luogo di termalismo di eccellenza

Termalismo, Salute, e Territorio. È questo il titolo di un incontro che si terrà domani sabato 6 luglio presso il complesso delle terme lucane di Latronico. Il termalismo, una risorsa per il sistema Italia. Ormai più che un pensiero ricorrente, da tempo, è una realtà. Si stima che le terme presenti sul territorio nazionale, assorbono circa 380 imprese, in 20 Regioni e Province autonome e in 170 Comunitermali. I dati elaborati dall’associazione Federterme indicano che gli addetti diretti e indiretti vanno oltre i 65.000 con oltre 2.700.000 presenze negli ultimi anni.

Un “sistema modello” al servizio dei cittadini italiani, di grande reputazione anche inEuropa, basato sulle specificità terapeutiche delle acquetermali, sulla ricerca scientifica, sulla professionalità degli addetti, sulle regole a presidio della qualità dei servizi ai consumatori.L’Italia ha avuto da sempre il termalismo al centro dell’economia nazionale. Le località termali e del turismo delbenessereaccolgono, invece, il 4,2 per cento delle presenze turistiche stimate nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere in Italia, ovvero oltre 15 milioni di presenze all’anno. In tutto questo la Lucania, Latronico in particolare, riveste da tempo inoltrato una posizione importante e di eccellenza per le prestazioni offerte dalla struttura termale presente nel proprio territorio. Un connubio ormai consolidato tra territorio, salute e termalismo. “Ormai sono da tempo collegati – precisa Domenico Lofrano – direttore sanitario delle Terme di Latronico, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione – dal fatto che negli ultimi decenni vi è stato uno sviluppo del settore del benessere che si è collegato con nuovi termini come medical tourist o fitness, turismo del benessere il cosi chiamato wellenes. Questo ha portato ad un collegamento con il territorio dove si praticano queste specificità legate alla salute”. Latronico centro della valle del Sinni, luogo del termalismo di eccellenza si propone con prospettive interessanti. “Precisiamo – ha sottolineato Domenico Lofrano – che Latronico è un piccolo centro di eccellenza con una lunga esperienza nella prevenzione, cura e riabilitazione di numerose patologie che fanno parte dei grandi capitoli della patologia umana a partire dall’apparato respiratorio, dermatologico, gastrointerologico e cardiocircolatorio, legate al mantenimento dello stato di salute del paziente inteso sia come assenza di malattia che come benessere psicofisico generale. Quindi da qui le prospettive future, del centro termale di Latronico, sono ampie e diversificate dove non invidiamo nulla alle altre e blasonate strutture presenti nel centro nord perché le terme di Latronico sanno ben coniugare la prevenzione con la cura e la riabilitazione cercando di ben indirizzare i pazienti verso i servizi più adatti”. Negli ultimi anni Latronico si è riappropriata della struttura termale ora ci sono passi successivi fa fare.“Innanzitutto – aggiunge Domenico Lofrano – voglio sgombrare il campo dicendo che la struttura è un bene dello Stato dove la manutenzione ordinaria appartiene in via diretta al comune di Latronico.

Le terme restano in gestione almeno per altri 30 anni, dei privati. Le prospettive future sono già visibili. Negli ultimi anni siamo passati dalle iniziali 3000 presenze con 7000 prestazioni agli attuali 8000 presenze, con punte di 1500 presenze giornaliere e 150 mila prestazioni. La prospettiva vera sarà quella di mantenere questo trend cercando di migliorarlo nel lungo periodo. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Latronico, Fausto De Maria, Domenico Lofranco, si intratterrà sul tema “La realtà delle Terme di Latronico”, Franca Roso – Presidente Associazione Nazionale Comuni Termali, parlerà de ”I territori termali: una rete da sviluppare”, Antonio Fraioli – Direttore UOC della Scuola di Specializzazione in Medicina Termale Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I Sapienza Università di Roma, approfondirà il tema “Medicina specialistica - le prospettive del nuovo termalismo”, “Il termalismo come elemento di connettività e rilancio.” Verrà dibattuto da Francesco Cupparo, Assessore alle Attività Produttive della Regione Basilicata e infine l’assessore regionale alla sanità, Rocco Luigi Leone spiegare come “Potenziare il comparto sanitario e garantire maggiori servizi ai cittadini”. Le conclusioni affidate a Costanzo Jannotti Pecci – Presidente Federterme/Confindustria e Vito Bardi, governatore della Regione Basilicata.

Oreste Roberto Lanza