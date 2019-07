Appuntamento organizzato dal salotto letterario Donata Doni

Sabato 27 e domenica 28 luglio prossimo, la città di Lagonegro ospiterà il Festival della Cultura e della creatività. Organizzato dal salotto letterario Donata Doni, l’appuntamento culturale ha come obiettivo far esprimere l’arte, in tutte le sue forme, ad artisti del territorio lucano. Arrivata alla sua quarta edizione, il rendez-vous di quest’anno si arricchisce di nuovi ospiti provenienti da tutta l’Italia con novità artistiche e culturali. Manifestazione ideata dal presidente del salotto culturale Donata Doni, la professoressa Agnese Belardi, che da anni è impegnata in una sorte di coinvolgimento di tutte le associazioni non solo locali ma anche di quelle fuori i confini del territorio lucano, Calabria e Campania innanzitutto.

“Lo scopo è anche quello –precisa Agnese Belarda, presidente del salotto letterario Donata Doni - di sensibilizzare attraverso la poesia, pittura, musica e teatro sul tema della tutela dei beni comuni e lanciare la Campagna della pace con una marcia di persone in favore delle donne e dei bambini”. Due giorni intensi con tanti e diversi appuntamenti. Nella giornata del 27 luglio,saranno presentati libri e poesie” Riprenditi ciò che ti appartiene” una vita, un’esperienza, un messaggio di Benessere con gli angeli e il Reiki autrice Maria Florer Dicanioe le sillogi “viaggio salvatico” di Gianpaolo Mastropasqua, psichiatre e musicista; Antonella Pagano "Cantò come dea" edito dalla NemaPress della prof.ssa Neria De Giovanni, presidente del Bureau International des Critiques Literaires che ha sede in Parigi ed opera sotto l'egida dell'Unesco. La manifestazione comprenderà anche una estemporanea di pittura IV edizione, dedicata al compianto artista Enzo De Filippo’, direttore artistico Laura Bruno iniziativa di grande rilievo promossa dalla sorella Maria Carmela per far conoscere le opere del fratello e per sensibilizzare alla pittura i bambini e studenti. Momento importante dell’appuntamento culturale, sarà la presentazione e il lancio della Campagna della non violenza difendere i più deboli: donne e bambini. Un’edizione, quella di quest’anno, abbinata all’evento di Matera capitale europea della cultura dove prossimamente, proprio Lagonegro sarà capitale della cultura per un giorno:la città di Monna Lisa, del cantante Pino Mango e del 33 chiese. Presenterà la manifestazione la dott.ssa Chiara Longo.

Oreste Roberto Lanza