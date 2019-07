Un solista riflessivo con uno swing poderoso

A Matera nella splendida cornice che offre la città dei Sassi, nasce l’associazione Rosetta Jazz Club e con essa uno spazio continuativo dedicato alla cultura e alla musica Jazz, in cui in un contesto caratterizzato da atmosfere uniche ed imperdibili, in un luogo raccolto e riservato in cui le distanze tra spettatore e artista si annullano, artisti di fama nazionale ed internazionale avranno un palco dedicato in cui esprimere la loro nota passione musicale ed il loro incredibile e noto estro creativo.

Durante la conferenza stampa che si è tenuta il 12 luglio l’associazione ha con entusiasmo presentato il suo intento di regalare emozioni uniche a tutti gli appassionati di jazz oltre ad un serio programma di appuntamenti imperdibili. Lunedì 15 Luglio il Rosetta Jazz Club alle ore 20:00 aprirà le sue porte ad un evento unico per l’intera città e per tutti gli appassionati del genere musicale più coinvolgente e ritmato: il jazz. La grande energia dell’influente sassofonista americano Jerry Weldon dominerà la scena ed una serata esclusiva. “Un solista riflessivo con uno swing poderoso”, come definito da Ira Gitler nel libro “The Biographical Encyclopedia of Jazz”, suonerà per due set, supportato al piano da Bruno Montrone, uno dei sideman più richiesti sulla scena nazionale, già la fianco di musicisti come Joe Magnarelli, Anne Ducros, Willie Jones III, Bobby Durham, e dal binomio ritmico consolidato tra il contrabbassista Giuseppe Venezia ed il batterista Elio Coppola che nel corso degli anni hanno collaborato con numerosi artisti del calibro di Peter Bernstein, Johnny O’Neal, Enrico Rava, Emmet Cohen e molti ancora sia in Italia che negli Stati Uniti. Eventi come questi inseriti nel contesto storico culturale e naturalistico della città esaltano l’essenza di ciò che oggi Matera rappresenta, grazie alla coniugazione di arti diverse in cui la musica ancora una volta è protagonista ed è in grado di trasmettere emozioni memorabili.

Silvia Silvestri