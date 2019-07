Abbinamento musica e natura in un connubio perfetto

L’edizione del 2019 è la ventiquattresima quella del Pollino Music Festival che si svolgerà a San Severino Lucano, in provincia di Potenza, il prossimo 2, 3 e 4 agosto. Un rendez-vousche dal 1996, anno di nascita, permette la fruizione di un'area protetta offrendo spazi per concerti con grandi artisti nazionali e internazionali. Negli anni, sono passati da San Severino Lucano Gogol Bordello, Subsonica, Edoardo Bennato, Caparezza, Daniele Silvestri, Baustelle, Roy Paci e molti altri. L’appuntamento, patrocinato e organizzato dal comune di San Severino Lucano, è co-finanziato dall’Ente Parco Nazionale del Pollino e dalla Regione Basilicata, nell’ambito delle azioni volte a potenziare il sistema lucano di offerta turistica, culturale e di spettacolo. È uno degli appuntamenti estivi più importanti per la musica nel Sud Italia, in una location situata sul percorso che conduce alle vette del Parco Nazionale del Pollino. Un evento che negli anni è riuscito ad abbinare musica e natura in un connubio perfetto con l’obiettivo di far vivere il Pollino e le sue bellezze naturali a chi ama la musica.Una vera condivisione, la vicinanza tra la persona e l’immersione nella natura con escursioni guidate e le attività parallele. Sul palco nelle tre giornate i Tre Allegri Ragazzi Morti, I Hate My Village, Coma Cose, Populous, Franco 126. Da segnalare la presenza anche di Antonio Langone, vincitore ArezzoWave Basilicata 2019,MeteoPanik, vincitori del Concorso Musica Senza Etichetta organizzato dall'Università di Basilicata.

Per questa edizione soddisfazione massima dell’amministrazione comunale, in particolare Rosario La Sala, consigliere comunale con delega al turismo e cultura, per il rinnovato appuntamento musicale ormai consolidatosi nel territorio. “Sin dalla nascita di questo festival – ha sottolineato Rosario La Sala – raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione- si sono esibiti sul palco artisti e cantanti di rango nazionale ed internazionale. Per questa edizione il comune di San Severino Lucano, insieme all'associazione Multietnica di Potenza, si è sforzato di trovare risorse economiche per mantenere l’evento su livelli elevati. La prova e che ad esibirsi quest'anno ci saranno artisti noti come i 'Coma Cose' e Franco126. Tutto questo, nell'ottica di una sempre più vasta e qualificata offerta turistica. Apertura spazio concerto ore 20,00; costo abbonamento euro 30. Previsto servizio navette.

Oreste Roberto Lanza