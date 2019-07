I casting si terranno il prossimo 18 settembre 2019

La redazione di “Avanti un altro”, condotto da Paolo Bonolis, seleziona nuovi concorrenti al gioco per la regione Basilicata. I casting si terranno a Potenza il 18 settembre 2019. Per partecipare (solo maggiorenni) è possibile inoltre effettuare l’iscrizione al casting direttamente sul sito www.sdl2005.it

oppure inviando una mail all’indirizzo

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

con i datai anagrafici, recpapito telefonico ed una fotografia, aggiungendo la dichiarazione liberatoria “autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv. In alternativa, sarà possibile lasciare un messaggio in segreteria telefonica allo 0662286900.

fonte: melandronews