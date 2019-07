Dal 22 al 27 luglio appuntamento a Maratea

Grande attesa per l’XI edizione de “le Giornate del Cinema Lucano” Premio Internazionale Basilicata 2019. Dal 22 al 27 luglio, si rinnova l’appuntamento de “Le Giornate del Cinema Lucano”, Premio Internazionale Basilicata a Maratea, organizzato dall’associazione cinema mediterraneo e la Lucana Film Commission. Il Teatro del Mare dell’Hotel Santavenere, località Fiumicello, accoglierà ospiti nazionali ed internazionali che per sei giorni si alterneranno tra eventi speciali, masterclass, omaggi, musica e proiezioni dei film in concorso. Location suggestiva, un set a cielo aperto tra il mare cristallino ed il Cristo Redentore. Dopo lo straordinario successo dell’indimenticabile edizione del 2018 che ha visto ospiti internazionali come John Landis e Sohpia Loren, per l’edizione 2019, moltee importanti le presenze per l’edizione 2019. Sul parterre si alterneranno ospiti come Richard Gere, Toni Servillo, Kabir Bedi, Elena Sofia Ricci, Paolo Genovese, Milly Carlucci, Vittoria Puccini, Gabriel Garko, Loretta Goggi,Rocco Papaleo.Presenti anche registi lucani come Fontana e Stasi. Un momento speciale sarà dedicato al compianto cantautore Mango.

Apertura della manifestazione alle ore 20,30, dal Teatro del Mare, presso l’hotel Santavenere di Maratea, con il Concerto della Grande Orchestra Sinfonica Russa “P.I. Tchikovsky”, che eseguirà le colonne sonore dei film che hanno fatto la storia del cinema italiano ed internazionale.Sarà presente un banchetto di donazioni che saranno poi interamente devolute alla Komen Italia, per la promozione delle terapie integrate in oncologia. Presenti alla serata Laura Tosto, Presidente Comitato Regionale, Stefano Magno, Responsabile Servizio Terapia Integrata della Senologia del Policlinico Gemelli e Matilde D’Errico, autrice del laboratorio di scrittura “io Scrivo”, sostenuto dalla Komen Italia.Per il terzo anno consecutivo Janet De Nardis , giornalista, autrice e conduttrice televisiva, è la direttrice e fondatrice del Digital Media Fest, sarà una delle padrone di casa. A presentare gli altri spazi delle serate saranno Carolina Rey e Claudio Guerrini. Appuntamenti imperdibili dell’undicesima edizione del festival di Maratea ci sarà “Spazio giovani” nel quale Janet De Nardis dopo avere intervistato, nella passata edizione, Achille Lauro e Fabio Rovazzi, offrirà un interessante ritratto degli attesissimi ospiti tra cui: Diana Del Bufalo, Paolo Ruffini, Caterina Shulha, Jenny De Nucci e Marika Frassino.

Oreste Roberto Lanza