Appuntamento per la X^ edizione della rassegna “Voci e suoni dal Mediterraneo“

Lo spazio che ospiterà lo storico gruppo degli “Stadio”, nome scelto all’epoca da Lucio Dalla, il prossimo 14 agosto è quello consueto di Rione Mortella, antistante il campo sportivo “C. Stigliano”. Un appuntamento con musica di qualità per questa X edizione della rassegna “Voci e suoni dal Mediterraneo“ ideata ed organizzata dall’associazione “Attiv@mentegiovani”, che non si discosta dalle scelte musicali e culturali di qualità del passato con la presenza, nel corso degli anni, dei “Sopravvissuti e Sopravviventi”, cover-band di Luciano Ligabue (2010), di Mariella Nava ed Ellas Bandini con “Progetto musicale De Andrè” (2011), di Eugenio Bennato (2012),di Paola Turci (2013), di Enzo Avitabile con i Bottari di Portico (2014), degli Almamegretta (2015), della Bandabardò (2016), di Silvia Mezzanotte (2017) e di Roy Pace (2018).

“Questa rassegna continua ad essere una scommessa che richiede a noi soci un impegno notevole e ci sentiamo ripagati perché siamo riusciti a coinvolgere, dal 2010 ad oggi, migliaia di persone, non solo giovani, che in questi anni hanno apprezzato le nostre proposte” spiega Pierluigi Pasquino, presidente dell’associazione Attiv@mente Giovani. “Da anni riusciamo a dare vita a questo appuntamento -sottolinea - potendo contare sul contributo volontario dei soci e sul sostegno economico di diversi imprenditori, non solo rotondellesi. Un contributo importante se si considera che questa manifestazione è totalmente gratuita”. L’appuntamento è a partire dalle ore 20.00 con ì’apertura dei consueti stand dove sarà possibile gustare prodotti locali (pastizz e falahon) mentre il concerto inizierà alle ore 22.00. Al Rione Mortella, dove si accede con estrema facilità, saranno disponibili ampi parcheggi mentre da Rotondella-collina funzionerà un servizio-navetta. La Rassegna, è patrocinata dalla Regione Basilicata e dal Comune di Rotondella.