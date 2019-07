Alla manifestazione diverse presenze provenienti da altre Regioni

Un'onda arcobaleno si è riversata tra i Sassi, per la parata del Matera Heroes Pride 2019. Per la prima volta anche la Basilicata ha ospitato un evento del genere. Sono state circa cinquemila le presenze, stando a quando detto dagli organizzatori, che hanno sfilato nella giornata di sabato, percorrendo alcune delle vie principali di Matera, Capitale europea della cultura 2019 promosso dall’Arcigay Basilicata.

La manifestazione - con la partecipazione di persone provenienti anche da altre Regioni, come Lazio, Puglia e Toscana, per citarne alcune - si è svolta in un clima festoso e goliardico, con cartelloni, bandiere, palloncini e travestimenti di ogni colore che chiedono il rispetto dei diritti di ogni persona. Tra i manifestanti anche giocolieri e artisti di strada sui trampoli. Alla parata hanno partecipato persone di tutte le età, comprese alcune anziane signore incuriosite dall'atmosfera festiva. La sfilata si è conclusa nella serata con un concerto.