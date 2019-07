Il premio “Perla”, evento giunto alla terza edizione

Il Premio "La Perla", giunto quest’anno alla terza edizione, sarà assegnato alla giornalista potentina, del Tg1 Rai, Maria Soave, per la sua lunga e proficua attività giornalistica e volto autorevole del telegiornale nazionale. Nella splendida cornice del porto turistico di Maratea martedì 30 luglio prossimo ritorna un evento di eccellenza utile alla valorizzazione della terra di Lucana e del golfo di Policastro. Evento ideato e promosso dalla Pro Loco di Maratea e patrocinata dall’A.P.T. Basilicata, dal Comune di Maratea e dall’UNPLI Basilicata. Per l’edizione 2019, scaletta ricca di momenti culturali. Dopo i saluti a cura del Sindaco, Daniele Stoppelli, la presentazione del nuovo libro di Renato Cantore “Dalla terra alla luna. Rocco Petrone, l’italiano dell’Apollo11” con prefazione di Tito Stagno, “un lucano che ricorda un altro lucano, infatti il giornalista potentino descrive la storia di un figlio prestigioso della nostra terra, Rocco Petrone”.

A seguire un riconoscimento ai 60 anni di attività del ristorante “Za’ Mariuccia”, orgoglio di Maratea e del territorio per la sua lunga e rinomata tradizione culinaria. Poi la consegna del Premio e delle Menzioni speciali. Menzioni speciali verranno consegnate a “Maratea Web Radio”, diretta da Francesco Rizzo, come voce degli avvenimenti locali e promotrice di talenti e artisti emergenti; a “Radio Digiesse”, diretta da, Francesco Idà, per la grande voglia di essere sempre più riferimento radiofonico locale, ricco di appuntamenti live e di notizie dal territorio ed a Mariangela Liantonio, Assessore al Turismo della Città di Matera, per il delicato e impegnativo compito da svolgere nell’anno della città lucana “Capitale Europea della Cultura”. La serata sarà moderata da Luisa Zaccaro. Inizio alle ore 21,00.

Oreste Roberto Lanza