Arriva oggi (25 luglio 2019 la ventisettesima tappa dell’APPENNINO BIKE TOUR a San Severino Lucano. L’Appennino Bike Tour è promosso dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Confcommercio Imprese per l’Italia, Confcommercio Ascom Bologna e Vivi Appennino e per la prima volta viene percorso istituzionalmente nel 2017 dai rappresentanti di Istituzioni del territorio portando il drappo tricolore da Municipio a Municipio. L’iniziativa nasce in seguito ad un percorso intrapreso dal Ministero con Vivi Appennino e Confcommercio Ascom sul territorio bolognese, ideato essenzialmente per valorizzare la montagna locale. Da questo primo spunto è nata l’idea di estendere la progettualità all’intera Dorsale appenninica, unica realtà territoriale che percorre tutta l’Italia dalla Liguria alla Sicilia: l’obiettivo, fin da subito, è stato quello di parlare di ambiente e territorio in modo differente e propositivo, facendo un passo in più rispetto all’analisi, pur doverosa, di problemi e criticità. Il sindaco Franco Fiore, spiega: “Appennino Bike Tour promuove tutte le aree dell’Appennino con iniziative turistiche eco-sostenibili. Per noi è un’occasione per fare conoscere e valorizzare le nostre eccellenze le ricchezze paesaggistiche e culturali, le tradizioni e tutto ciò che abbiamo”. L’arrivo è previsto alle ore 20,00.