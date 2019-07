Un convegno organizzato della camera penale di Lagonegro

La Camera Penale "Alfredo De Marsico" di Lagonegro, per lunedì 29 luglio, a Maratea ha organizzato un convegno sul tema: "Carola Rackete nel 2019: pirateria o diritto?". Un incontro dibattito per fare chiarezza su un evento di cronaca che per alcuni aspetti potrebbe mutare il corso della storia d’Europa. Promotrice e organizzatrice dell’appuntamento Daniela Calderaro, avvocato del foro di Lagonegro e membro della Camera Penale di Lagonegro. Un’iniziativa importante su una questione di enorme attualità. “L'iniziativa – precisa subito l’avvocato Daniela Calderaro – raggiunta telefonicamente dalla nostra redazione - nasce per offrire alla società civile strumenti di conoscenza utili ad affrontare tematiche quali quella in argomento, di estrema attualità. Tutti hanno detto qualcosa sulla vicenda Rackete ma non tutti sono propriamente padroni dell'argomento. Noi vogliamo esaminare con oggettività l'ordinanza di non convalida e analizzare con i Parlamentari, con spirito critico, gli eventi”. Sulla circostanza di cronaca, ci sono evidenti aspetti giuridici e sociali che ha interessata, ancora lo è, l’intera nazione italiana. Per risolvere il problema, qual è la vera strada che per molti pare una pirateria, da pochi viene considerata un aspetto di diritto?

“In punto politica estera – sottolinea Daniela Calderaro - sicuramente abbiamo bisogno di risolvere con gli Stati membri dell'Unione europea le incomprensioni legate all'immigrazione, con l'obiettivo di ottenere un riparto omogeneo di competenza e un diverso approccio politico al tema. In punto politica interna, credo sia importante smuovere le coscienze attraverso il dibattito e la conoscenza ma al di fuori dei social network che non consentono mai un sereno confronto e ai quali non possiamo delegare la divulgazione del sapere” I lavori inizieranno alle ore 19,00 presso il Centro Culturale "Josè Mario Cernicchiaro", nei locali di Villa Tarantini a Maratea, con i saluti introduttivi del vicepresidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lagonegro, avvocato Sebastiano Tanzola, a seguire il sindaco di Maratea, avvocato. Daniele Stoppelli. Poi l’introduzione dell’argomento all’avvocato Daniela Calderaro che si intratterrà sugli aspetti tecnico-giuridici de “L’ordinanza del GIP Agrigento e la normativa di settore”. Gli approfondimenti alla dott.ssa Corinna Schettino, progettista europea - “I rapporti tra stati Membri, limiti e vincoli di intervento”, l’avvocato Francesco Di Paola, Membro Giunta Associazione “Luca Coscioni”, Membro Camera Penale che parlerà de “La disobbedienza civile” infine l’avvocato Vincenzo Bonafine, Presidente Camera Penale che si soffermerà sul tema “Il diritto tra forza e forzatura”. Il dibattito seguirà con la parola al mondo politico lucano che vedrà intervenire Vito de Filippo del Partito Democratico, l’Onorevole Cosimo Latronico di Fratelli d'Italia, il Senatore Arnaldo Lomuti, Movimento 5 Stelle, e del Senatore Pasquale Pepe della Lega Nord.

Oreste Roberto Lanza