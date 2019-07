Appuntamento gastronomico della Pro Loco – Terra dei Padri in collaborazione con i caseifici del paese

Sesta edizione de “I Sapori della via Lattea” a Paterno comune in provincia di Potenza. Paese di bellissimi vicoli, stradine giardini e palazzi storici, con annesse chiesette e archi, attraverso i quali si possono raggiungere anche i principali luoghi di culto come la chiesa madre dedicata a San Giovanni Evangelista.Da ammirare è Palazzo Arco della Volpe, risalente agli inizi del XIX secolo. Il 3 agosto prossimo, in piazza Isabella Morra, si ripeterà un appuntamento gastronomico importante che, come in ogni edizione, riesce a mettere sotto i riflettori l’eccellenza dei prodotti caseari paternesi.

L’appuntamento gastronomico presentato dalla Pro Loco – Terra dei Padri in collaborazione con i caseifici del paese prevede la preparazione di piatti a base di latticini da fare degustare. Prodotti che i caseifici paternesi da generazioni preparano con il latte vaccino: caciocavalli, scamorze, mozzarelle, ricotta. Tutto rigorosamente lavorato in loco, seguendo gli antichi metodi di caseificazione Un prodotto di grande eccellenza, quello dei latticini paternesi, rinomati a livello regionale ma anche nazionale. “La pro loco – ha sottolineato Rosa Fortunato, Presidente della pro loco Terra dei Padri di Paterno, raggiunta telefonicamente dalla nostra redazione - con questa manifestazione, vuol omaggiare questi prodotti d’eccellenza preparando “icomun”, ravioli di ricotta al pomodoro, “a scamorza arrustuta”, e ovviamente il misto di degustazione degli altri prodotti.

Oreste Roberto Lanza