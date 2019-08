Mauro prende il posto dell'uscente Pasquale Bartolomeo, attuale sindaco

La Pro loco di Calvera - Kalauras- ha eletto il nuovo Presidente e rinnovato il Consiglio di Amministrazione. È il Dott. Antonio Mauro il nuovo Presidente, succede al Dott. Pasquale Bartolomeo, dimissionario in seguito alla elezione a Sindaco della Comunità della valle di Serrapotamo. Il neo Presidente è stato nominato in seguito alle elezioni del nuovo Cda dello scorso 10 Luglio. «Mi Lusinga - ha dichiarato Mauro - la elezione - e sono Grato della nomina a Presidente di questa giovane Pro Loco, per avermi dato fiducia ed avermi eletto prima componente del nuovo Cda e poi per avermi accordato la fiducia nel doverli rappresentare. Non sono Calverese ma frequento questo paesino dal quale sono sempre rimasto affascinato e incuriosito.

La sua gente è accogliente ed ospitale, una grande famiglia, questo fa di Calvera una bella rarità. Ricevo una importante eredità dal Presidente uscente il Dott. Pasquale Bartolomeo, neo Sindaco, con il quale ci lega una reciproca stima ed amicizia. È soprattutto grazie al suo entusiasmo e il suo carisma trainante che mi hanno portato a diventare prima socio ed oggi Presidente della Pro loco. Lavoreremo in sinergia con l’Amministrazione comunale, con le altre Associazioni del territorio e con i cittadini tutti. Il nostro è un consiglio di amministrazione “giovane”, animato da entusiasmo e voglia di riscatto. Porterò a Calvera un pezzo delle mie radici Calabresi – prosegue Mauro - quelle stesse Radici che danno vita all’Etimologia del nome Calvera/Kalavria/ Kalauras. Partiremo dalle radici per ricostruire la Storia, per Valorizzarne le Tradizioni e per aprirci all’intera regione. La Valorizzazione del Territorio quale elemento primario dell’Identità calverese per essere Fieri ed Orgogliosi della propria “terra”. Con il mio Direttivo, con l’amico Pasquale, abbiamo iniziato da subito a lavorare per progettare iniziative atte ad accogliere con spirito di allegria e condivisione i tanti calveresi che faranno rientro per le ferie estive. Ci impegneremo -ha concluso Mauro- affinché l’Arte la Cultura, le Tradizioni siano il biglietto da visita della Comunità Calverese, “Semplicità e Qualità”». Il consiglio di amministrazione è così composto: vice presidente Caterina Romano, tesoriere Rocco Sole, consiglieri Marco Bartolomeo, Cinzia Francolino, Antonietta Laico, Francesco Pennella.