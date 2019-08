Appuntamento coprodotto da Comune di Irsina e Fondazione Matera Basilicata 2019

Dall’8 al 10 agosto, nell’ambito del progetto di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 “Capitale per un giorno” dedicato ai comuni lucani, Irsina, sarà capitale europea della cultura per un giorno. Uno dei Paesi più antichi della Basilicata, Irsina, negli ultimi anni è diventata meta di tanti stranieri, tra cui molti artisti, che hanno deciso di acquistare una casa nel bellissimo centro storico. Tantissime le nazionalità ormai presenti: inglesi, belgi, olandesi, statunitensi, svedesi, irlandesi, scozzesi, norvegesi, sudafricani, russi, neozelandesi. Appuntamento coprodotto da Comune di Irsina e Fondazione Matera Basilicata 2019, incentrato sulla condivisione e contaminazione delle diverse forme di arte che vanno dalla pittura alla scultura per poi passare per la musica, ma anche i giochi e il cibo in un intreccio di culture, esperienze e tradizioni della nostra terra e di quelle del resto del mondo. Il programma prevede altre attività dal 4 fino al 10 Agosto: residenze d’artista a cura di Nicola Dinoia nel Chiostro dell’ex Convento di San Francesco e nella Chiesa Madonna della Juso dei pittori: Sabrina Casadei (IT), Francesco Cuttitta (IT), Iffy Tillieu (BE); laboratori d’arte a cura di Joseph Ricket (Nuova Zelanda) nei locali Chiesa di San Francesco di pittura di Lieve Janssen (BE) e Sharon Galgano (IT) e di scultura di Joseph Rickit (NZ) e SeetaMuller. Attenzione anche al settore musicale dove si confronteranno generi e tradizioni provenienti dal Belgio e dall’Irlanda con la musica della nostra Regione. Il 8 Agosto alla ore 21,30 in Piazza Cattedrale ci sarà il concerto dei Laïs, gruppo di musica folk proveniente dalle Fiandre (Belgio). Il 9 Agosto alle ore 21,30 in piazza Cattedrale ci sarà il concerto dei Bray Vista, gruppo di musica folk proveniente dall’Irlanda. Il 10 agosto, infine, in rappresentanza della nostra Regione, alle ore 21,30 in piazza Cattedrale chiuderanno il concerto I Tarantolati di Tricarico, gruppo di musica dialettale lucano.

La giornata del 10 agosto prevede una serie di iniziative. Alle 17,00 in piazza XXV luglio i giochi di strada dal mondo: una bellissima esperienza di condivisione tra i bambini di tutte le nazionalità presenti ad Irsina. Alle ore 20,00 con una grande festa di strada, le tradizioni e contaminazioni riguarderanno il cibo con degustazione di piatti della tradizione gastronomica irsinese e delle altre nazionalità provenienti dal mondo presenti ad Irsina. Tante le mostre ed esposizioni che saranno presente nel centro storico trasformato in una vera galleria d’arte con “le strade del colore”. E’ il titolo della mostra di pittura/percorso espositivo tra i larghi e le vie del centro storico di Irsina a cura di Nicola Dinoia e Lieve Ulburghs che vedranno esposte le opere di: Sabrina Casadei, Francesco Cuttitta, Iffy Tillieu (BE) LieveUlburghs(BE), Nicola Dinoia, Lucien Taeymans, George Ville(FR), Chris Van Thienen (BE), Ria Langenaken (BE), Jutta Semmelhaack (DE), Hubert Wolles (BE), Els Haagsman (NL). Previste nei giorni 8 e 9 agosto alle 9,00 escursioni per i sentieri di campagna con guide esperte consentirà agli ospiti provenienti da tutto il mondo di immergersi nella natura e nel bellissimo paesaggio della campagna irsinese. Così come alle ore 17,00 si potranno fare delle visite guidate ai tesori artistici della Città come la Cattedrale, gli affreschi della Cripta di San Francesco e i Bottini e visitare inoltre la Mostra permanente “I tesori del Bradano”.

Oreste Roberto Lanza