Infrastruttura turistico-culturale che mette in luce le bellezze del Melandro e del Cilento-Vallo di Diano

Si è inaugurato a Brienza, in provincia di Potenza, presso il Complesso monumentale di Santa Maria degli Angeli di Brienza, il MuLabo – Museo Laboratorio delle Arti e del Paesaggio. Ideato e realizzato dalla Cooperativa Sociale Basilicata Culture, il museo, si propone, come infrastruttura turistico-culturale,di mettere in luce le bellezze del territorio del Melandro e del Cilento-Vallo di Diano. Un laboratorio dinamico aperto alla collettività è “incubatore di impresa” per i giovani creativi lucani.All'evento di presentazione di MuLabo, sono intervenuti Palmarosa Fuccella, curatrice del museo e Presidente dell'Associazione Basilicata Culture, Giorgio Costantino, Direttore Generale BCC Basilicata, Maria Antonietta Sabbatella,Presidente Cooperativa Sociale Basilicata Culture, Antonio Giancristiano, Sindaco di Brienza, e Giuseppe Priore, Sub-Commissario del Parco Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese.

“Un risultato di mesi di lavoro – ha sottolineato Palmarosa Fuccella,curatrice del museo e Presidente dell'Associazione Basilicata Culture - che hanno visto impegnati fino all'ultimo per sistemare tutto: il 2 agosto si celebra proprio Santa Maria degli Angeli e ci tenevamo perché si partisse simbolicamente proprio oggi. Ci sono state tante tappe di un percorso triennale avviato dall'Associazione Basilicata Culture e proseguito con la costituzione dell'omonima Cooperativa Sociale, che ha portato alla nascita del Museo delle Arti e del Paesaggio, sostenuto dalla regione Basilicata con il Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020 Asse III Competitività - Azione 3A.3.5.1, Pacchetto Agevolativo CreOpportunità - Avviso Start and Go, e il contributo del Fondo Etico di BCC Basilicata. Sulla stessa frequenza Giorgio Costantino, Direttore Generale BCC Basilicata."Noi siamo lucani, - ha precisato Giorgio Costantino- da dipendenti al Consiglio di amministrazione, non potevamo non seguire questo progetto serio e fatto da persone serie: lo dimostra il fatto che, in un'Italia che non è capace di completare niente, qui il risultato è vero e si può toccare con mano". Giuseppe Priore, portando i saluti della Commissaria Ilde Gaudiello, in rappresentanza dell'ente parco ha elogiato l'iniziativa. "Questa lodevole idea- ricordato Giuseppe Priore - parte da una sensibilità avuta dagli amministratori passati e condivisa poi da quelli attuali: oggi inauguriamo un piccolo cuore e devo dire che mi piace molto la filosofia del progetto”. Maria Antonietta Sabbatella,presidente cooperativa sociale Basilicata Culture ha invece ripercorso la gestazione del progetto "Stasera inauguriamo – ha precisato Maria Antonietta Sabbatella - un posto fantastico e visitandolo noterete come è stato stravolto: per questo ringrazio le maestranze e i volontari che l'hanno reso vivibile ma anche la vecchia amministrazione che ha dato la possibilità all'Associazione Basilicata Culture di avere il complesso in gestione. Soddisfazione piena da parte del primo cittadino di Brienza Antonio Giancristiano. “Mi associo ha aggiunto Antonio Giancristiano- a quanto detto dal Direttore della BCC e dal Sub-Commissario: sono passati oramai anni da quei lavori ma chi la dura la vince e penso che MuLabo sarà qualcosa di speciale".

Oreste Roberto Lanza