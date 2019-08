La diciottesima edizione con musica, arte di strada e il peperone Igp di Senise

Diventa maggiorenne la manifestazione che unisce la bellezza del centro storico di Senise con il gusto inimitabile del Peperone Igp. Torna puntuale, infatti, anche nell'estate del 2019, U Strittul' ru zafaràn – Il vicolo del peperone, l'evento ideato e organizzato dall'associazione Assa in collaborazione con il Comune di Senise, la Regione Basilicata il Consorzio di Tutela del Peperone Igp e numerosi partner pubblici e privati. Tante le novità di quest'anno inserite in un contenitore che resta immutato nell'obiettivo e nella filosofia e che, anzi, punta in particolar modo a onorare la vocazione 'ambientale' dell'associazione (che ha tra le mission, appunto, anche la tutela dell'ambiente e del territorio).

"Non possiamo e non dobbiamo decontestualizzare quello che facciamo rispetto ad una prospettiva a più largo respiro rivolta al territorio e all'ambiente- spiega la giovane presidente Giulia Cirigliano- Dopotutto il nostro evento promuove il nostro paese attraverso una ricchezza, il peperone, nato dalla terra che dobbiamo amare e rispettare. Ed è per questo che le degustazioni che saranno direttamente a cura dell'Assa quest'anno avverranno in regime di plastic free per quanto riguarda piatti, bicchieri e posate. Una scelta doverosa e necessaria. Per il resto assicuriamo, come ogni anno, divertimento, musica, arte di strada, luoghi suggestivi da visitare e, naturalmente, il principe della gastronomia lucana, il nostro peperone Igp proposto a metà tra sperimentazioni e tradizione".

Il 9 agosto si comincia alle 18.30, con lo ''Strittul dei bambini'' e con i giochi popolari organizzati dall'Assa. Alle 21.00, nell'arena di piazza Vittorio Emanuele, la 13esima edizione dei giochi popolari a rioni: 5 squadre si 'daranno battaglia' tra tiri alla fune, corsa con i sacchi e tanti altri giochi.

Il 10 agosto in piazza Municipio alle 18.30 si svolgerà un laboratorio didattico dedicato al peperone, con interventi di esperti e istituzioni e con il ''laboratorio di 'nserte'. A seguire concerto del sassofonista di origini senisesi ma famoso a livello internazionale Claudio Sax.

L'11 agosto il gran finale con la degustazione dei piatti a base di peperone IGP di Senise: il percorso si apre alle 20.00 e si snoda attraverso i vicoli del centro storico fino a raggiungerne il cuore. Qui i visitatori saranno accompagnati dagli spettacoli di artisti di strada, animazione per i più piccoli, mercatini. Un lungo percorso durante il quale si possono assaggiare pasta, peperoni cruschi di Senise cucinati in loco e tanto altro ancora e dove ci si potrà cimentare con la gara della 'nserta, diventata ormai un must dell'evento lucano.