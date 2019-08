La Sagra del Fagiolo di Sarconi è giunta quest’anno alla XXXVIII^ edizione

Il 18 e 19 agosto a Sarconi, piccolo comune all’interno del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri lagonegrese, borgo conosciuto come la “Capitale Europea del fagiolo”, si svolgerà la storica sacra, una delle sagre più longeve d’Italia. Certificata, da quest’anno, dal marchio “Sagra di qualità” riconoscimento consegnato a luglio scorso al Senato alla presenza del presidente regionale Comitato Pro Loco Unpli Basilicata, Rocco Franciosa, del Presidente Pro Loco Sarconi Camillo Fortunato e del Sindaco Cesare Marte. Una storica kermesse dedicata al prodotto tipica di Sarconi, un prodotto d’eccellenza della gastronomia lucana e italiana, da più di venti anni, ovvero dal luglio 1996, marchio inconfondibile dell’intero territorio. Un volano per l’economia locale, oltre che un esempio di come una realtà dai piccoli numeri riesca a tirar su in proprio un prodotto culturale, simbolico, economico, partendo dalle sue semplici tipicità e investendo sulle sue qualità. In termini di numeri stiamo parlando di un prodotto realizzato da 14 coltivatori raggruppati all’interno del Consorzio di Tutela del Fagiolo I.G.P. di Sarconi, 40 ettari coltivati per il 2019 per una produzione annuale media di circa 250 quintali.

Numeri rilevanti per un prodotto fino a pochi anni fa considerato di nicchia, ma che negli ultimi anni si è ritagliato uno spazio nelle cucine degli italiani e non solo. L’edizione 2019 prevede due giornate fitte di eventi e appuntamenti. Punto di partenza è sicuramente la gastronomia, poi le mostre, il cabaret, gli spettacoli di strada, la musica e il folklore, tutto “ispirato” al fagiolo e al fascino semplice e genuino di un prodotto e di una comunità particolarmente effervescenti. Alle ore 20.00 è prevista l’apertura del percorso gastronomico con Peppone Calabrese, potentino, volto nuovo della trasmissione di Rai1 –Linea Verde attualmente socio di un bistrot, “Cibò”. La sera del 19 agosto sarà aperta da nonna rosetta di casa Surace. Enzo Avitabile e i Bottari di Portico saranno in concerto nella parte finale della serata. Ingresso gratuito.

Oreste Roberto Lanza