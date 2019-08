Duecento anni di storia del formaggio stagionato nei fondaci

Sagra del Canestrato di Moliterno I.G.P. dal 9 al 10 agosto 2019. La XXIX edizione si svolgerà in due giorni dedicati al rinomato formaggio canestrato di Moliterno. Formaggio prodotto a Moliterno ridente centro in provincia di Potenza. Un prodotto di eccellenza che si avvale della indicazione I.G.P. (Reg. UE n. 441 del 21.05.10). Per fare questo tipo di formaggio molto richiesto a livello regionale e nazionale, viene utilizzato latte di pecore e capre allevate in pascoli bradi. Quando ancora era in voga la pratica della transumanza vi erano due tipi di formaggio: durante l'estate i greggi pascolavano sui pascoli vicini al mare e il formaggio era più grasso; durante l'inverno i pascoli erano quelli montani e il latte era meno grasso ma più aromatico. Un formaggio stagionato nei fondaci di Moliterno e trattato con olio di oliva o aceto di vino, oppure con acqua di fuliggine. Sia la tipologia Primitivo che lo Stagionato posseggono aromi di intensità media o medio-elevata. Le pagine di storia raccontano di un territorio legata alla cultura “formaggiera”. Sin dal primo formarsi del borgo Medioevale attorno alla torre del Castello, i pochi abitanti di Moliterno si dedicavano esclusivamente all'attività pastorizia e casearia.

Dal 1700 l’attività di mungere gli armenti si trasforma in una vera e propria attività imprenditoriale. Una storia documentata di almeno duecento anni di produzione. L’edizione 2019 presenta un programma ricco di intrattenimenti, Sono previsti giochi, che si terranno nella Villa comunale, per intrattenere grandi e piccini.Il 9 agosto presso il cineteatro Pino si terrà un importante convegno dal titolo “Il Canestrato di Moliterno: unica IGP Italiana per un formaggio, prospettive e potenzialità di sviluppo. Previsti concorsi gastronomici che si svolgeranno presso i fondaci di Palazzo Parisi.Nel centro storico di Moliterno sarà allestito un percorso gastronomico arricchito da botteghe di artigianato locale e allietato da buona musica popolare e giochi. Il 10 agosto la sagra concluderà la sua edizione con “formaggio sotto le stelle” musica, canestrato e birra nella notte di San Lorenzo.

Oreste Roberto Lanza