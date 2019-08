Atteso concerto a Policoro in località Torre Mozza il 13 agosto

Nonostante l’esposto presentato da Legambiente, che si schiera contro il cantautore e il suo “Jova Beach Party”, Jovanotti è atteso dai suoi fans a Policoro per il grande concerto evento del 13 agosto. Sono in corso i lavori presso la località balneare Torre Mozza. Stando a quanto riportato l’organizzazione dell’evento è già al lavoro nel luogo che ospiterà il concerto di Jovanotti: una ruspa e altri due mezzi speciali hanno raggiunto l’area in cui si svolgerà l'evento; quattro container sono stati scaricati nel parcheggio al termine di via San Giusto, il cui incrocio con via Monte Grappa e via Piave che servirà come accesso ai mezzi di soccorso.

Nel frattempo, si aspetta di scoprire qual è il destino della tappa di Vasto. I risvolti in merito alla questione arriveranno a conclusione dell’incontro organizzato dalla Commissione Pubblici Spettacoli.

