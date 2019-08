Un evento, programmato dalla locale Pro Loco

La 49° edizione del “Ferragosto Castellano” si svolgerà da domenica 11 agosto fino a giovedì 15 giorno di ferragosto a Lagopesole. Un evento, programmato dalla locale Pro Loco, come un viaggio volto alla scoperta e alla conoscenza delle “Culture e Paesaggi” di aree geograficamente distanti; un’immersione totale tra sonorità e sapori sia del territorio locale sia di altri luoghi italiani e mondiali. Al gruppo “3 Terzi Trio”, il giorno 11 agosto, è stato affidato, infatti, il concerto sui cantautori della musica italiana nei cui testi è raccontata e sintetizzata la storia del territorio. A seguire, dal 13 al 15 agosto, “Alla scoperta di Antichi Sapori” un percorso enogastronomico tanto seguito nella scorsa edizione con delle novità per l’edizione 2019.Un evento articolato con l’obiettivo di rendere maggiormente attrattivo il borgo federiciano nei giorni per antonomasia più “caldi” dell’estate. Turisti e visitatori potranno riscoprire, così, i gusti tradizionali di un tempo tra i vicoli del centro storico immergendosi tra diverse forme artistico-culturali.

Riconfermati gli appuntamenti culturali che caratterizzano il “Ferragosto Castellano” ormai da diversi decenni.Suoni di organetti e di strumenti tradizionali allieteranno la giornata del 13 agosto. I Lucania Power con i cubba-cubba e i tamburi ancestrali di Tricarico saranno protagonisti della serata del 14 agosto con il “Tara’n’Tara Tour”. Il grande finale, il 15 agosto, è affidato alla 25° edizione di Babylonica, l’Incontro Internazionale tra Culture che rende Castel Lagopesole il crocevia di popoli e etnie alla maniera delle antiche corti imperiali. Protagonista per questa edizione sarà la tecnologia e i siti social: per seguire e postare quanto succede basterà collegarsi al sito e alle pagine social della Pro Loco con l’hashtag #LagopesoleCheSpettacolo. Un evento che si collocano nel recupero dell’identità e della memoria, con uno sguardo anche verso il futuro.

Oreste Roberto Lanza