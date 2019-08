La 18enne di Scanzano Jonico si aggiunge alle altre prefinaliste. Ora sono in cinque

Naomi Scarascia, 18 enne di Scanzano Jonico ha vinto il titolo di Miss Sorriso Basilicata e vola alle prefinali nazionali di Miss Italia che si terranno a Mestre. In uno scenario da favola, ai piedi della Torre Normanna di Tricarico, per l’occasione illuminata con un tricolore per rendere omaggio agli 80 anni del concorso di Miss Italia, al momento dell’elezione c’è stata una vera e propria apoteosi da parte del pubblico accorso numerosissimo per assistere alla selezione organizzata dall’amministrazione comunale retta dal sindaco Vincenzo Carbone.

Naomi fino a due anni fa praticava ballo a livello agonistico internazionale. In lungo e largo, durante le selezioni svoltesi in Basilicata si è sempre esibita sul palco mostrando la sua bravura affiancata da Nicholas compagno nel ballo e nella vita. Gli obiettivi di Naomi sono anche altri: predilige gli studi in campo sanitario

e il sogno è diventare una pediatra. “Cerco di vedere sempre il lato positivo di ogni cosa” ha annunciato al termine della manifestazione la mediterranea e dolce Naomi “questa esperienza mi ha dato l’occasione di confrontarmi con altre mie coetanee e di fare nuove amicizie”. Ora si gode il successo, in attesa di partire per il Veneto dove si svolgeranno dal 26 agosto le prefinali e verranno scelte le 80 ragazze che vedremo in tv su RaiUno il 6 settembre.

Intanto in Lucania, la squadra va formandosi: sono 5 le ragazze che hanno già avuto l’accesso alle prefinali: Ida Bilancia di Potenza Miss Miluna Basilicata, Denise Romano di Potenza Miss Be Much Basilicata, Antonietta Mollica di Venosa Miss Rocchetta Bellezza Basilicata, Annachiara Senatore di Cava de Tirreni Miss Sport Basilicata e la stessa Naomi Scarascia di Scanzano Miss Sorriso Basilicata. Altri quattro titoli da assegnare: se li giocheranno oltre 40 ragazze che hanno superato tutte le fasi provinciali delle selezioni di Sasso di Castalda, Tramutola, Irsina e Tricarico. A partire dal 20 agosto a Matera, dove verrà assegnato il titolo speciale in una serata suggestiva dalla ore 20.30 presso l’antica dimora Le Monacelle nel cuore del centro storico mentre nella finalissima di Lido di Metaponto fissata per il 22 agosto, nel comune di Bernalda, presso la struttura alberghiera Magna Grecia Village dalle ore 21 verranno elette Miss Basilicata, Miss Cinema e Miss Eleganza e sarà ufficializzata la squadra delle 9 ragazze in corsa per il titolo di Miss Italia 2019 e si concluderà il tour organizzato per il secondo anno consecutivo dall’agente regionale Nicola Santulli.