E' grande festa a Policoro per il Jova Beach Party. L’evento è iniziato già dalle 16.00 e sul palco si susseguono i gruppi di apertura, mentre Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, è salito sul palco intorno alle 17.00 per salutare i suoi fans. Tornerà sul palcoscenico intorno alle 20.30 per dare inizio al tanto atteso concerto cuore del Jova Beach Party. Tantissimi i ragazzi in costume da bagno che lo attendono sotto il palco con cappellini e bandane e tanti quelli che nell’attesa si tuffano in acqua perché è estate, fa caldo e la musica arriva ovunque.

Si stima che le presenze superano al momento le 20mila presenze, che andranno ad aumentare in serata.

Siamo giunti quasi alla fine di questa avventura con Jovanotti che sarà successivamente a Lido degli Estensi, Marebbe, Lignano Sabbiadoro e Viareggio. La data conclusiva è fissata per il 21 settembre, ed è prevista a Milano con una grandissima festa all’aeroporto di Milano Linate, per salutare i fan e annunciare quelli che saranno i nuovi progetti. Intanto a Policoro è festa. Sono le 19.00 passate e Jovanotti torna sul palco a salutare i suoi fans presentando il terzo set dell’evento, il set della sera che ha inizio con l’esibizione di Baloji.

Silvia Silvestri