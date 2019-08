Ieri sera 30000 fans scatenati vogliosi solo di fare festa hanno seguito il concerto di Jovanotti

Sulla bellissima spiaggia di Policoro si è svolto l'evento più atteso dell'estate lucana il Jova Beach Party, un nuovo modo di fare musica del grande artista Jovanotti. È stata definita una nuova frontiera dell'intrattenimento l'idea del beach party organizzato in alcune tra le più belle spiagge italiane. Ieri sera artisti italiani ed internazionali si sono alternarti sul palco in riva al mare prima di lasciare spazio al dj set di Jovanotti che, dopo aver presentato per tutto il pomeriggio i suoi amici e colleghi artisti prima di ogni esibizione, intorno alle 20:00 è salito sul palco per farsi musica e per mixare magistralmente alcuni dei suoi brani più famosi alla musica dance più amata, facendo così ballare senza sosta tutti i presenti giovani e meno giovani come se il tempo non esistesse fino a mezza notte inoltrata. Emozioni, ritmo e sensazioni uniche hanno incorniciato una serata pensata e realizzata nel nome della musica e della condivisione. Nel corso del concerto, Jovanotti ha voluto ricordare l'artista Mango, cantando con Alborosie sulle note di "Mediterraneo". "Un ricercatore, è stata una grande perdita. Ma la cosa magica della musica è che resta nell'anima. Lui ha fatto questa canzone che mi fa pensare a questo mare, a lui e noi. Si chiama "Mediterraneo". Così l'artista è stato ricordato.

Condivise ed apprezzate le tante sollecitazioni che Jovanotti ha fatto durante l'intero party mirate ad invitare tutti i suoi fans a lasciare la spiaggia pulita: non inquinare "è la nostra sfida per il futuro" ed anche a chiusura il cantautore ha ricordato l'importanza di rispettare il luogo che ha ospitato l'evento come se fosse casa propria perché la nostra prima casa è il mondo. Un'esibizione toccante e travolgente, di grande impatto quella che ieri sera si è realizzata sulla spiaggia di Policoro. Uno spettacolo che per tutti è valso non solo il biglietto ma anche la passeggiata nel bosco necessaria a raggiungere la bellissima spiaggia lucana prescelta e purtroppo il traffico inevitabile del rientro.

Silvia Silvestri