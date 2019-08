Organizzato dalla Pro Loco, realizzazione artistica affidata all’Accademia Ducale centro studi musicali

Lunedì 19 agosto 2019 alle 21.00, a Senise, presso il Largo Castello è in programma la quarta edizione de “La notte dei poeti”. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Senise, ha come filo conduttore la poesia, in particolare il connubio tra poesia e musica. Quest’anno la realizzazione artistica dello spettacolo è stata affidata all’Accademia Ducale centro studi musicali. Attraverso l’espediente del racconto si darà voce ad alcuni personaggi che, parlando di alcuni poeti lucani e in particolare Nicola Sole, esimio concittadino di Senise, ne leggeranno i versi.

Il testo dello spettacolo, curato dal M. Giuseppe D’Amico, sarà arricchito da intermezzi musicali a cura di Filomena Solimando, soprano, Domenico Di Nella al violino, Carmine Lavinia al pianoforte, Giuseppe D’Amico al contrabbasso. L’Accademia Ducale è l’unica istituzione del Sud Italia alla quale è stato concesso il Patrocinio del Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma. È patrocinata dall’Arcidiocesi di Acerenza, con la quale collabora nella formazione liturgico-musicale e opera d’intesa con l’Accademia ACAL (Academia CorporisAnimiquaeLinguarum) Leiva’s di Klagenfurt, in Austria e con l’Associazione dei Lucani in Perù. Ha sede a Pietragalla, presso il Palazzo Ducale, ed è in procinto di aprire sedi distaccate, tra cui una a Senise.