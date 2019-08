Murale, il ballo del falcetto con scigli e gregne e un cortometraggio sulla Madonna

Episcopia, capitale della cultura 2019 per un giorno. Domenica 25 agosto, nel borgo medievale di Episcopia, centro in provincia di Potenza, si accenderà il faro della cultura. Cultura come conoscenza, senso del sapere o come sosteneva il grande Cicerone: “quella conoscenza che sarebbe servita a coltivare gli animi e lo sviluppo mentale attraverso l’educazione”. Una cultura, quella vera, che semina dubbi e non a raccoglie certezze. Un solo “giorno”, in cui Episcopia esporrà,

con diversi momenti, un ampio progetto di partecipazione la propria identità storica e cultura.

Tra la presentazione di un progetto, valorizzazioni di tradizioni, mostre fotografiche e la proiezione di cortometraggio, il fresco borgo, posto su una roccia come vedetta lungo il corso del fiume Sinni, aprirà le proprie porte per visitare punti storici del luogo. “I murales: tra sacro e profano”, un progetto come paradosso dell’arte di strada. Una riflessione su quest’arte e del suo stato nella nostra attualità. A seguire un momento di tradizione “il ballo del falcetto, tra scigli e gregne”. Il racconto della festa legata al raccolto del grano e alla fertilità dei campi. In omaggio alla Madonna, i fedeli offrono i “scigli”, che sono dei covoni di legno decorati con mazzetti di spighe di grano e nastri colorati. “Scigli” che nel percorso per arrivare in chiesa, si portano a spalla al ritmo di tarantelle, con organetto e strumenti popolari con un suggestivo rituale del ‘ballo del falcetto’; una danza a carattere pantomimico che risale a pratiche pre-cristiane con la quale i contadini mimano la mietitura in un rituale di esorcismo delle forze avverse della natura.

Poi il cortometraggio “In cammino con Maria”, radici e percorsi tra passione e magia. Un documentario che riguarda appunto le feste della madonna del piano e quella del pollino. Per finire una importante mostra fotografica del borgo di Episcopia tra paesaggi e tradizioni, messa a disposizione da ragazzi di Episcopia, a piazza San Nicola intorno alle ore 20,00. Un progetto complessivo, elaborato con i comuni di Terranova e San Severino per avere in comune la fede mariana. Episcopia vuole raccontare, per un giorno, la propria sintesi tra arte e cultura mantenuta inalterata con un fascino inestimabile simbolo di una bellezza senza età.

Oreste Roberto Lanza