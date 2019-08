Presenti Nadia Bengala e Denny Mendez, insieme ad Andrea Roncato. Premio giornalistico ad Oreste Roberto Lanza

L’edizione 2019 è la nona. Stiamo parlando del Premio Siris, organizzato, nel bellissimo borgo di Episcopia, piccolo centro in provincia di Potenza.Sabato 24 agosto prossimo, il Premio Siris, organizzato dall’associazione episcopiota Epicanto, raggiunge il suo nono anno di vita, prossimo a festeggiare il decennale.Un appuntamento, ideato e voluto, nel 2011, dal giornalista lauriota Mario Lamboglia come un rendez-vous culturale destinato a chi si è distinto in vari campi, a chi vuol far conoscere la realtà lucana nei vari ambiti storici, ambientali e gastronomici, negli anni è diventato un faro su un territorio, quello della valle del Sinni, da sempre oscurato, dimenticato e tante volte emarginato. Storia, cultura come conoscenza del proprio territorio, le armi privilegiate di questo premio, da sempre portatore di riconoscimenti nazionali e non solo regionali. Una vetrina sulle identità di uno dei più bei borghi della Lucania. Unico con l’affaccio del castello su una piazza. Sacrifici, impegno costante dei soci ma anche la “capatosta” del Presidente, la professoressa, Elisa Conte Colangelo, donna infaticabile nel testimoniare che la conoscenza è l’unica arma di salvezza di queste comunità che altrimenti sono destinate alla morte. “Il risultato di questo intenso programma – sottolinea Franca Iannuzzi, coordinatrice dell’iniziativa, raggiunta telefonicamente dalla nostra redazione - è il frutto di una fattiva collaborazione tra la nostra associazione con la Proloco, la Parrocchia San Nicola e l'amministrazione comunale. Come si dice l'unione fa la forza”. Vale la pena ricordare i tanti ospiti importanti passati per questo importante premio. Irene Pivetti, l’Ambasciatore Eugenio D’Auria, il maestro Franco Rizzo e lo scrittore Giancarlo Pirazzini a cui nel 2012 furono donate le chiave del paese.

Nel 2013 il console generale del Venezuela Bernardo Borgès; l’astrofisico Sabatino Sofia, nato ad Episcopia, già direttore della Nasa e rettore università Yale, il generale dell’aereonautica militare in quiescenza Carlo Bertelè, l’imprenditrice russa Victoria Petrova. In quella terza edizione fu assegnata la prima borsa di studio intitolata al maestro Vincenzo Canneto, la prima vincitrice fu Fiammetta Viceconte che riportò il massimo dei voti alla maturità scientifica. fu il riconoscimento del nastro d’Argento a Vincenzo Rosato, per aver diffuso i circoli lucani al Nord e al prof. Michele D’Alascio per il suo libro di poesie. Nel 2014 la presenza di Riccardo Nencini, Paride Leporace, Angelo Oliveto, Alexandre Ussurov, del giornalista Angelo Rossella.Ad agosto del 2015 il Premio Siris ospitò Vittorio Sgarbi, Nicola Timpone, Agnese Belardi, Pasquale Apicella, con una donna speciale Gaia Amaral conduttrice televisiva e attrice brasiliana naturalizzata italiana, di padre brasiliano e madre italiana, che vive e lavora in Italia. Nel 2016 Laura Valente nome d'arte di Laura Bortolotti cantante dei Matia Bazar e moglie del grande cantante lucano Pino Mango. Il 2017 il premio al campano Sebastiano Somma attore di cinema e teatro. Il 2018 il Premio Siris rivesti un aspetto internazionale con la presenza come ospite internazionale di Clayton Norcross, e i ragazzi di casa Surace. L’edizione 2019 si annuncia ancora una volta movimentata con un parterre di ospiti di prestigio con la presenza di due miss Italia come Nadia Bengala, siracusana ex attrice, ex modella e showgirl italiana eletta Miss Italia 1988e Denny Méndez,all'anagrafe Denny Andreína Méndez de la Rosa, attrice ed ex modella dominicana naturalizzata italiana, eletta Miss Italia 1996. È la prima e per adesso, unica Miss Italia di colore e la prima di origine non italiana. Ospite della serata l’attore, comico e personaggio televisivo italiano, Andrea Roncato. A presentare l’evento Nadia Bengala che farà gli onori di casa. Madrina della serata Danny Mendez.Poi la consegna dei premi a personalità del territorio che si sono distinte in questo anno per aver saputo valorizzare il territorio lucano. La prima salire sul palco sarà la docente universitaria Patrizia del Puente, docente di Glottologia e Linguistica presso l'Università degli Studi della Basilicata, il giornalista di Basilicatanotizie.net, Oreste Roberto Lanza, Pasquale Chiurazzi, Presidente dell’associazione culturale “Gigi Giannotti” di Nova Siri, Giuseppe Schettini,presidente dell’Unitalsi- sottosezione di Tursi-Lagonegro, Vincenzo Cosentino, direttore di Palazzo Marangoni :museo del patrimonio culturale di Lauria; premio che verra ritirato insieme con la giornalista Marianna Trotta. Riconoscimento a : EVRA estratti vegetali di qualità presente a Galdo di Lauria. Infine alla cooperativa fattoria biologica del Pollino,di Episcopia e Pastificio Pasta&Pasta di Episcopia. Sipario alle ore 21,00.

