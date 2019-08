Un'occasione di visitare il borgo antico per chi ritorna in paese per le ferie estive

Nell’ambito delle iniziative di promozione del patrimonio culturale intangibile della Basilicata, l’Associazione Pro Loco Kaleidos di Lagonegro organizza la quattordicesima "Festa dell'Emigrante”, con il contributo economico della Regione Basilicata e in collaborazione con il Comune di Lagonegro.

La manifestazione è rivolta alla rivitalizzazione del Borgo Antico in occasione del "ritorno a casa" per le ferie estive degli emigranti lagonegresi nonché alla riscoperta e alla valorizzazione delle tradizioni e delle musiche popolari locali.

Il 19 e 20 agosto (lunedì e martedì), i volontari della Pro Loco Kaleidos ripropongono la tradizionale "2 giorni al Castello”, con un invitante percorso enogastronomico, accompagnato da esibizioni di musica e cabaret. Il 19 agosto è la volta del gruppo musicale locale “StilNovo Band”

e del noto comico di Made in Sud, Nello Iorio, mentre il 20 agosto la serata sarà allietata dalla “Enzo Polito Quintet Live Music” e dall’esibizione dei comici di Casa Surace.Sabato 24 agosto, in Piazza Purgatorio, si terrà la popolare “festa rà frisella” con la musica della band lagonegrese “Gli Appassionati” e con l’esibizione dell’attore di Made in Sud Francesco Albanese.Durante i giorni della festa, sarà possibile visitare le Chiese del Centro storico e i presepi artistici situati nell'antico "trabucco" alla porta di ferro e in un tradizionale "funnico" nella Piazzetta di San Nicola.La festa sarà aperta dalla celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa di San Nicola al Castello (19 agosto), presieduta dal Vescovo di Tursi – Lagonegro, mons. Vincenzo Orofino, mentre il 20 agosto il Parroco di Lagonegro, don Gianluca Bellusci, celebrerà una Messa in suffragio per tutti i defunti degli emigrati presso il Cimitero comunale.Durante gli eventi saranno distribuiti, a fini di promozione turistica, alcuni poster fotografici appositamente realizzati e stampati, raffiguranti i posti più belli di Lagonegro e un opuscolo riportante le notizie storiche su alcune Chiese del Borgo Antico.