In scena “La Cattura” storia del brigantaggio meridionale

Martedì 20 agosto alle ore 21, va in scena, presso l’area ciclabile di contrada Calda a Latronico, in un’arena unica, lo spettacolo intitolato “Ombre e Luci in Terra di Briganti”, giunto ormai alla sua settima edizione.Un appuntamento ormai consolidato a Latronico per agosto, che maturando anno dopo anno, è diventato evento unico per cultura, tradizioni popolari e folcloriche, storia, risorse del territorio, turismo, prodotti alimentari.Punto di forza dell’evento: l’orgoglio di appartenenza ad una comunità che motiva un’intera popolazione a vivere in prima persona l’impegno civico. Al centro dell’appuntamento la storia del brigantaggio meridionale durante l’Unità d’Italia. L’evento, per questa edizione, è curato dall’associazione culturale il teatro dei ribelli.Fulcro dell'evento sarà una pièce teatrale che porterà in scena la storia di briganti e brigantesse dal titolo “La Cattura “, il testo è della giovane e promettente sceneggiatrice Denise Sarah e la sapiente regia a cura di Adelaide Palmieri, laureata in “Saperi e Tecniche dello Spettacolo” a La Sapienza di Roma, attrice e regista brillante che ha già calcato prestigiosi palcoscenici in giro per l’Italia. La rappresentazione scenica e romanzata si riferisce agli ultimi momenti della resistenza di un popolo intero che, disprezzato e calpestato, si oppone con tutte le sue forze alla prepotenza del nuovo Stato, percepito come invasore e usurpatore.

Come ogni anno, la manifestazione sarà possibile esclusivamente grazie alla numerosa partecipazione ed all’impegno corale di tanti attori non professionisti, che esibiranno sia come attori che come musicisti, guidati dagli unici due attori professionisti: Adelaide Palmieri e Biagio Iacovelli e in compagnia di Nunzia Gioia e Chiara Longo.La location prescelta quest'anno, sarà la splendida cornice dell'area delle “Terme Lucane”, in una cavea naturale all'aperto che ben si presta all'allestimento del “Teatro di Paglia”, “luogo im-permanente” e che dura appena il tempo dello spettacolo, rispettoso degli ambienti in cui viene ospitato. Programma della giornata intenso e ricco di appuntamenti.

Alle ore 16:30 ci sarà l'apertura a cura della “BitMovies Falconeria” di Potenza, da anni presente al Parco della Grancia con i maestri falconieri ed i loro splendidi rapaci, con lo spettacolo che sarà tenuto da veri cerimonieri e che farà conoscere l'antica arte della falconeria. Novità dell'edizione 2019 sarà il Premio “Ombre e Luci in Terra di Briganti”, dedicato quest'anno alla regia: saranno infatti premiati tutti i registi che, dal 2013 in poi, hanno contribuito a dare corpo ed anima alla manifestazione.

Oreste Roberto Lanza