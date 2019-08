L’associazione “Il Cielo nella Stanza”: il gioco per la coesione e contro il bullismo

L’Associazione “Il Cielo nella Stanza” - Sede staccata di Senise, attraverso la referente Filomena Ian-notta, è lieta di annunciare la III Edizione di “Giochi Senza Barriere” che si terrà a Senise (PZ) giove-dì 22 Agosto 2019.

La Manifestazione, che ormai da tre anni allieta con le proprie attività il Centro Storico di Senise, pre-vede l’accoglienza dei bambini alle ore 18.00 nella Piazzetta San Francesco e si svolgerà attraverso i vicoletti dello stesso Centro Storico fino a raggiungere Largo Chiesa Madre con giochi e momenti di divertimento dedicati ai bambini.

Com’è ormai noto l’Associazione che si batte per contrastare il fenomeno del Bullismo e promuovere l’inclusione sociale, fin dalla sua costituzione ha pensato di inserire tra le proprie attività questo mo-mento ludico estivo dedicato ai giochi di gruppo che rappresentano uno dei metodi più efficaci per contrastare il fenomeno stesso.L’Evento rappresenta sia un invito a far giocare tutti, insieme, nessuno escluso, sia un investimento culturale perché il recupero dei giochi tradizionali rappresenta un fattore di rafforzamento della coe-sione sociale creando spazi e momenti di rapporto e condivisione che migliorano la capacità di rela-zionarsi gli uni con gli altri.Quest’anno oltre ai “giochi di una volta” ed ai laboratori creativi è introdotta la novità di un momento dedicato alla Poesia dal titolo “e l’Amico É...” nel quale i bambini saranno chiamati a riscrivere la real-tà in base alla propria sensibilità, dando voce a ciò che solitamente è ben nascosto,in modo giocoso, proponendo un’esperienza piacevole di libera espressione personale, per aprire il cuore alla bellezza dell’amicizia.L’Associazione “Il Cielo nella Stanza” invita tutti a partecipare.