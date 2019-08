Il medioevo di Epicanto fra laboratori medievali con falconieri e cavalieri, e palio delle contrade

A Episcopia, il prossimo 24 agosto, sesta edizione della rievocazione del matrimonio a corte. Evento storico e medievale realizzato dall’associazione culturale episcopiota Epicanto. Nozze medievali della principessa Carafa di Napoli con il marchese della Porta di Episcopia. Una rievocazione storica legata al periodo 1495-96 quando Episcopia diventa marchesato con l’arrivo di Ferdinando Della Porta che acquisto il feudo per ben 27000 ducati da Bernardino Sanseverino, con lui Episcopia era una contea. Dopo Ferdinando della Porta, il suo successore Francesco Della Porta nel 1537 sposa Eleonora o Porzia Carafa, famiglia, quest’ultima, si dice, influente presso la corte aragonese di Napoli.

Dal matrimonio nacquero due figli: don Gian Vincenzo e don Giuseppe Maria. Dal Matrimonio di Gian Vincenzo e la nobildonna Porzia Ramirez, marchese di Oriolo, nacque Francesco Antonio Della Porta. Lo spettacolo, si svolgerà ai piedi del castello normanno- svevo, con comparse, sempre in rigoroso costume d’epoca e cantastorie, che reciteranno e mimeranno episodi che ricordano la storia paesana. Un corteo composto di dame e cavalieri, in costume d’epoca, da sbandieratori e falconieri.

Per quest’anno sono stati previsti anche laboratori didattici medievali per grandi e piccini (lezioni di didattica “conoscere i rapaci”, le armi del medioevo, lezioni di pasticceria “Il biscotto del monachicchio” con la pasticcera Carolina Calabrese) in contemporanea il palio delle contrade ideato e voluto, già dalla scorsa edizione, dalla coordinatrice dell’evento Franca Iannuzzi, artista e creativa “ingegnosa autodidatta”, presenza rilevante nell’associazione Epicanto. Le contrade coinvolte Manca di Sopra, il Demanio, Santa Maria e Manca di Sotto. Una rievocazione storica in chiave brillante. Inizio previsto dalle 16.00 nella bellissima e accogliente piazza Arcieri.

