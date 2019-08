Il titolo di Miss Basilicata va a una materana: Maria Zito, 21 anni di Montescaglioso

La Basilicata ha la propria squadra per l'80esima edizione di Miss Italia. Nove sono le ragazze: 7 residenti in Lucania e 2 provenienti dalla vicina Campania in totale controtendenza con ciò che avveniva in passato. Nella splendida serata di Lido di Metaponto, presso la struttura ricettiva Magna Grecia Village è stata ufficializzata la composizione. Il titolo di Miss Basilicata va a una materana: Maria Zito, 21 anni di Montescaglioso, occhi verdi e capelli biondi, una laurea triennale in tasca con il massimo dei voti e una lode nel mondo della bellezza centrando il titolo principale che le garantirà la presenza il 6 settembre in diretta su RaiUno tra le 80 finaliste. "Sono stata la classica adolescente con occhiali, apparecchio e busto ortopedico e i miei coetanei mi prendevano in giro subendo un vero e proprio bullismo. Per me essere a Miss Italia rappresenta un riscatto" dice la giovanissima reginetta lucana che aveva già centrato il titolo speciale di Miss Matera Capitale della Cultura Europea. Quest'ultimo titolo, per regolamento va ad una materana: Federica Cristallo, 18 anni seconda classificata nella selezione del titolo.

La giuria formata dal magistrato Anna Zaccaria, che ha svolto il ruolo di presidente, dal segretario Franco De Toma, dall'assessore all'ambiente della Regione Puglia, Gianni Stea, Graziantonio Loiudice, dal direttore del Magna Grecia Village Carlo Di Palma, Angela Miglionico per Confartigianato, Nicola Di Feo e Maria Giovanna Visaggio per Movimento Cristiano Lavoratori, dal medico Alberto Indrio, dall'avvocato Mauro Stingone, dal giornalista e direttore di SassiLive.it Michele Capolupo, dall'hair-stylist Vito Cifarelli per Be Much e dalla fashion blogger Manuela Festa ha avuto il compito di assegnare altri due titoli, utili per le prefinali di Mestre. Il titolo di Miss Cinema Basilicata è andato a Zoe Licia Coccia 20 anni di Agropoli, mentre il titolo di Miss Eleganza Basilicata a Grazia Roberta Quinto 19 anni di Montalbano Jonico. Completano la squadra lucana della bellezza Miss Miluna Basilicata Ida Bilancia 18anni di Potenza, Miss Be Much Basilicata Denise Romano 20 anni di Potenza, Miss Rocchetta Bellezza Antonietta Mollica 23 anni di Venosa, Miss Sport Basilicata Annachiara Senatore 19 anni di Cava dei Tirreni, Miss Sorriso Basilicata Naomi Scarascia 18 anni di Scanzano Jonico. L'evento conclusivo del tour che ha toccato 8 comuni lucani è stato presentato dall'effervescente Erennio De Vita tra giochi di luci, fuochi di artificio e gag esilaranti. Uno spazio importante durante la kermesse è stato riservato alla moda con la sfilata degli abiti da sposa e cerimonia di Toi Couture e con gli occhiali di Signoriello di Irsina. A rendere ancora più bella l'atmosfera la presenza di Manuela Matera, Miss 365, Carmela Biondi e Valentina Boccarelli, protagoniste lo scorso anno alle prefinali in rappresentanza della Basilicata. "La soddisfazione più grande è aver visto aumentare il numero di ragazze partecipanti residenti nel territorio lucano – dice l'agente regionale del concorso in Basilicata Nicola Santulli – Ora per le nove rappresentanti lucane la sfida con le altre regioni alle prefinali di Mestre a partire da lunedì 26 agosto.