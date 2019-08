Due giorni di note e luci sotto le stelle. Poi il gran finale con Enrico Ruggeri

Nel suggestivo scenario del Borgo marinaro di Scanzano Jonico, l’Amministrazione Comunale organizza “Festa del Mare 2019”. Un programma ricco di appuntamenti, che da mercoledì 28 agosto a partire dalle ore 17.30 animeranno l’imponente ed incantevole Torre Saracena presso Lido Torre, la quale farà da sfondo ad un’emozionante serata tra sogno e fantascienza. Un viaggio itinerante nella volta celeste che vedrà l’installazione di una magica luna e la proiezione di video mapping in 3D, con l’obiettivo di sottolineare l’importanza degli astri come indicatori di rotta per gli antichi naviganti, i quali per le esplorazioni cercarono “sistemi” di riferimento per solcare le acque con velocità e ritorno sicuro. Tema che ben si collega alla funzione svolta dalla Torre e per ricordare il cinquantesimo sbarco sulla luna, celebrando il 2019 come “L’anno della Luna”.

Dalle 17.30 sarà allestita una mostra di fotografia “La luna dis-trazione senza tempo”, organizzata dalla CNA Emilia Romagna in collaborazione con la CNA Basilicata in occasione del cinquantesimo anniversario dello sbarco dell’uomo sulla luna avvenuto il 20 luglio 1969. Alcuni fotografi dell’Emilia-Romagna hanno raggiunto la città di Matera per rappresentare il tema lunare con il proprio stile e le proprie creazioni. Alle 19.30, “Per musicam ad astra” una conferenza-concerto a suon di clarinetto, tastiera e voce che tratterà il tema dell’astronomia e delle missioni spaziali fra musica, poesia ed arti varie a cura dell’Ing. Luciano Garramone di geodesia spaziale di Matera e Martina Tosti. L’affascinante viaggio proseguirà alle ore 21.30 con lo spettacolo di danza aerea e musica dal vivo “Appesi alla luna”. Ad accogliere il pubblico il “Sentiero degli astri”. Durante la serata, i visitatori potranno osservare la volta celeste con un telescopio, guidati nella navigazione celeste dal Dott. Francesco Vespe, astronomo dell’Agenzia Spaziale Italiana. L’evento si concluderà giovedì, 29 agosto con il concerto del noto cantautore, scrittore e conduttore televisivo, Enrico Ruggieri, nel suggestivo borgo antico della città di Scanzano Jonico, ove si erge lo splendido e noto Palazzo Baronale.