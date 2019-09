Una cinque giorni di promozione culturale e territoriale legato alla valorizzazione della birra di qualità

Il "Basilicata Beer Music Festival"che è iniziato in piazza Mario Pagano a Potenza ieri questa sera fino a domenica 8 settembre 2019, non sarà solo musica. Obiettivo del progetto di promozione culturale e territoriale legato alla valorizzazione della birra di qualità di tutta europa, è quello di creare un legame perfetto tra cibo, musica e birra di qualità, offrendo piacevoli serate accompagnate prima di tutto da un buon boccale di birra. Il più grande festival internazionale della birra mai organizzato in Basilicata, gli ospiti potranno assaporare circa 60 tipologie di birre, industriali e artigianali, provenienti da tutta Europa dell'ottimo cibo (a km 0) preparato dai 10 ristoratori e produttori locali, che ogni sera offriranno menu diversificati tra concerti live dei tanti artisti, nazionali e locali, che presenteranno una ricca offerta musicale spaziando dall'hip-pop al rock, dal blues al trap, dalla disco alla happy music. Piotta, Drops of Gems, Federico Poggipollini Trio, Francesco Tomacci & gli Orchestrali della Kupa, Musicamanovella, Mr Brenno, BlueCatBlues, Giampaolo Lomuto, Danilo Vignola & Giò Di Donna, saranno solo alcuni degli artisti presenti. Degustazioni ed eventi sono stati organizzati in concomitanza anche da altri esercizi commerciali del centro storico di Potenza.

Tra le birre presenti sarà possibile trovare tra le birre alla spina: "Birra Salento" "Lambrate" "Olmaia" "Krombacher" "Schneider Wais" "Tennent Extra" "Ottaktinger" "Leffe" "Kissmayer" e tante altre, mentre circa una trentina saranno le birre in bottiglia divise per nazionalità. Nella selezione sono incluse anche birre senza glutine tra cui la Tennent's gluten free in bottiglia e l'artigianale Igea, Birra Salento sempre senza glutine. Per cinque giorni, a partire dalla serata di ieri alle ore 18:00, il centro storico del capoluogo di Regione si trasformerà in "un pub a cielo aperto". L'iniziativa è stata presentata a Potenza durante una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il sindaco di Potenza, Mario Guarente, il presidente dell'associazione organizzatrice "Sensorial Eventi", Rosario Cataldo, il direttore artistico del festival e front man dei Musicamanovella, Rocco Spagnoletta.

Silvia Silvestri