I ‘Fattincasa Bio con melagrana’ miglior prodotto biologico premiati a Bologna

La Dileo Pietro S.p.A., impegnata nella produzione di prodotti da forno con origini nel 1663 ad Altamura e con sede a Matera, è stata premiata al SANA, il salone internazionale del biologico e del naturale, in programma nei giorni scorsi a Bologna. I ‘Fattincasa Bio con melagrana’ hanno ricevuto un premio speciale nell’ambito dei Bio Awards 2019, promossi dalla rivista Bio&Consumi e dalla casa editrice Tespi Mediagroup. Il riconoscimento, giunto alla IV edizione e assegnato da una giuria composta da buyer della grande distribuzione e operatori del settore, valorizza l’impegno delle aziende che si sono distinte nell’ideazione, realizzazione e lancio sul mercato di prodotti bio innovativi.

Alla cerimonia di premiazione ha ritirato il prestigioso riconoscimento Ezio Pinto, responsabile marketing della Di Leo Pietro Spa. «La Di Leo – ha spiegato Ezio Pinto – da sempre impegnata nella produzione di biscotti genuini e di qualità, negli ultimi anni ha esteso la propria gamma di prodotti proponendo biscotti biologici, per vegani, per intolleranti alla frutta a guscio. Siamo lieti di ritirare questo riconoscimento per i ‘Fattincasa Bio con Melagrana’ con i quali offriamo ai nostri consumatori un biscotto bio, dall’elevato valore nutrizionale, gustoso perché arricchito di un frutto rosso tipico del Mediterraneo e con un prezzo accessibile».