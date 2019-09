La mostra è allestita nella sala del Museo degli Innocenti

“La Terra dei Sassi all'Ombra del Giglio”. È il titolo della rassegna, dal 9 fino al 14 settembre, realizzata dall’associazione lucana di Firenze con la collaborazione del comune di Teana e della Regione Basilicata e inserita nella programmazione dell’estate fiorentina. Nell’anno dedicato a Matera capitale europea della cultura, la programmazione ha previsto la presentazione di uno delle personalità di cultura del territorio: Francesco Gaetano Marino, in arte Marino di Teana. L’apertura della mostra è avvenuta nella sala del Museo degli Innocenti, alla presenza dell'Assessore alla cultura di Firenze, Tommaso Sacchi, la presenza del consigliere comunale di Firenze, il lucano Nicola Armentano, del Sindaco di Teana Vincenzo Fiorenza, del Presidente dell’Associazione Lucana Firenze, del figlio dell’artista Nicolas Marino e dell’arch. Maria Silvestri, curatrice della mostra. Diverse sale adibite con testi, disegni, fotografie e sculture che celebrano il grande artista morto a Perigny-sur-Yerres 2012. Nato a Teana nel 1920, Francesco Gaetano Marino,è stato scultore, urbanista,pittore; uno dei più grandi artisti della Lucania, conosciute per le sue opere esposte in Europa e in tutto il mondo. Un personaggio teanese di cui da anni l’amministrazione comunale ha voluto intraprendere un’azione di valorizzazione dell’artista con il progetto “Marino di Teana un ponte d’arte tra Italia e Francia” spinti da un duplice obiettivo: avviare un processo di approfondimento che delineasse un profilo completo dell’artista e parallelamente estendere la promozione sul territorio extra-regionale.

“Dunque possiamo essere particolarmente soddisfatti – ha precisato l’architetto Maria Silvestri, curatrice della mostra - di questo primo passo che ci auguriamo, stretti nell’abbraccio universale dell’arte, ci guidi in un percorso di ricerca e di confronto, di crescita e di scambio, aperti alla sensibilità umana ed artistica dei visitatori che Teana sarà lieta di ospitare”. Soddisfatto il sindaco di Teana Vincenzo Fiorenza per l’iniziativa di promozione di una vera eccellenza del territorio di Teana. “Siamo orgogliosi di essere qui a Firenze nella città più bella d’Italia, - ha sottolineato il primo cittadino di Teana, Vincenzo Fiorenza, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione - culla dell’arte e della cultura, a presentare questo nostro grande artista, scultore di fama mondiale “Marino di Teana”. Siamo qui dopo un lungo percorso cominciato anni fa che ci ha visto impegnati costantemente nella valorizzazione, promozione, scoperta, conoscenza e approfondimento dell’artista e delle sue opere. Tante sono le iniziative da anni realizzate a favore di un progetto riconosciuto anche dalla Regione Basilicata come patrimonio culturale intangibile. Ma siamo qui a promuovere anche il nostro bellissimo territorio, straordinariamente ricco di tradizioni di ogni genere. A Teana infatti sono esposte in un museo a cielo aperto, lungo un percorso bellissimo, 5 opere monumentali di Marino, assolutamente da visitare. Mi preme fare un ringraziamento all’amministrazione comunale di Firenze che ha voluto inserire questo evento nella programmazione dell'Estate Fiorentina, l'Associazione lucana Firenze, la Regione Basilicata,la mia amministrazione che ha condiviso con me questo progetto, il dott. Armentano, la dott.ssa Minardi, l’arch. Silvestri, Nicolas Marino, la prof.ssa Pintus, e tutti coloro che hanno collaborato per rendere reale questo grandioso progetto di esporre le opere di Marino a Firenze”.