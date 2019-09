Un componimento narrativo con un sentimento di rinascita. Autrice Raffaella Amadori

Il titolo è breve e semplice - SOLI MEI. Edito da Edizioni Virginia, in libreria da novembre 2018. L’autrice, Raffaella Amadori, nata in una piccola borgata della pianura bolognese, maestra con la passione della scrittura è profondamente legata alla terra e al suo dialetto come le tante donne e uomini del nostro Sud. Un romanzo semplice, si legge tutto di un fiato; le giuste parole conducono il lettore, a sua insaputa, negli ambienti del racconto fino a condividerne, con i protagonisti, momenti bui di una giornata e aspetti di gioia, pochi, nei passi successivi. Un componimento narrativo con un sentimento di rinascita, con l’idea di cominciare a leggerlo dalla fine, dalla quarta parte, dove Antonio, il tanto agognato figlio maschio, Maddalena e il piccolo Davide, diventano i veri protagonisti di queste pagine di una prosa di media lettura Nel piccolo paese, addossato al fiume, si incrociano i destini delle uniche famiglie ricche, i Roncaglia e i Solimei, quando i loro figli, la bellissima Bianca e l'affascinante Luigi, si uniscono in matrimonio. Dalla loro unione nasce Antonio, erede di una immensa fortuna. Attorno a lui ruotano i personaggi di questa vicenda che dura più di mezzo secolo.

Tutto questo accanto ad un fiume, sotto l'alto argine, che mette fine all'orizzonte, ma non ai sogni e alle speranze, di chi nasce lungo le sue sponde. Sono pagine di significato, di tanta morale, con quel giusto inchiostro adoperato per evidenziare le cose essenziali della vita.È bene avere il denaro e le cose che il denaro può comprare, ma è bene anche, ogni tanto, controllare ed essere sicuri di non aver perso le cose che il denaro non può comprare. Ritrovare la luce della vita, come ultima opportunità di vita, saperla cogliere e conservarla gelosamente all’interno del proprio animo. Non morire come la mamma Bianca, si sente ripetere Antonio, dal proprio cuore, non lasciarsi annebbiare dallo spirito del dolore diventato forte da un parto difficoltoso, ma ritrovaresé stesso. Un racconto magico, con circostanze che a volte riescono a blindare la libertà di ognuno dei protagonisti. Un romanzo sorprendete, diverso dal solito. Nelle tante letture è la figura femminile a dare risalto a una giornata nuova, un tempo vigoroso, allo squillo di una speranza rigeneratrice, a un cammino nuovo verso il futuro, in quello di Raffaella Amadori, paradossalmente, è la figura maschile. Una vera novità.L’attesa di un figlio maschio da Alfonso Roncaglia (lo chiameremo Giovanni ripete diverse volte!) si trasformerà, alla fine, in un bene incondizionato alla terza figlia femmina Bianca, con una piccola scheggia di delusione nel proprio animo. Un maschio che da figlio diventerà nipote e sarà appunto la figlia Bianca ha donarlo ai propri genitori. Infatti sarà amato soltanto dal padre luigi e dimenticato appunto da Bianca. Sarà Antonio a dare la svolta al racconto insieme alla maestra Maddalena e al figlio Davide. Un figlio nato in una bella giornata d’estate quasi una premonizione per una rinascita per sé stesso. Uno sguardo nuovo che lui stesso non aveva conosciuto. Un racconto nato da un paese vicino al fiume che questa volta regala una vita vera con una luce diversa piena di sogni e di speranza.

Oreste Roberto Lanza