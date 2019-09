Dal 22 al 27 settembre una serie di eventi ed iniziative a sostegno della ricerca contro il cancro

A Rionero in Vulture arriva la “Settimana della Scienza”. Da domenica 22 a venerdì 27 settembre, l’istituto di ricovero e centro di Riferimento Oncologico della Basilicata, sarà il centro di una serie di eventi ed iniziative a sostegno della ricerca scientifica contro il cancro. Un appuntamento legato dalla partecipazione dell’Istituto alla “Notte Europea dei Ricercatori”, iniziativa promossa dalla Commissione Europea che si svolge l’ultimo venerdì di settembre e coinvolge ogni anno migliaia di istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei.Una settimana conlo scopo di creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e stimolante. Programma stimolante e fitto di appuntamenti. Si parte il 22 settembre alle ore 9 in via Nazario Sauro a Rionero in Vulture con “Corri con la Ricerca”, gara podistica amatoriale rivolta a tutte le fasce d’età: dai bambini, ai giovani, ai meno giovani.

Previsti due percorsi, uno di 10 chilometri e una passeggiata di 5. A seguire lunedì 23 settembre con “Le emozioni in cura: la favola di Giacomino” un incontro di danza rivolto alle pazienti per supportare la terapia aiutando a sviluppare un’immagine positiva del proprio corpo. Dal 24 al 27 settembre porte aperte ai laboratori di ricerca dell’Irccs Crob. Gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di II grado visiteranno i laboratori di ricerca. I ricercatori guideranno i ragazzi in percorsi interattivi e risponderanno a domande e curiosità. Mercoledì 25 settembre “Scendiamo in campo per le donne” una partita di calcio a 5 tra le donne medici e ricercatori dell’Irccs Crob e la squadra femminile locale per sottolineare come l’attività sportiva sia importante prevenzione delle malattie oncologiche. Giovedì 26 settembre, alle 11,00,dopo la santa messa presieduta da Mons. Ciro Fanelli Vescovo della diocesi di Melfi, alle ore 18.30 sarà la volta dello spettacolo di cabaret del trio “La Ricotta” con “Il sorriso aiuta la ricerca”. La settimana si concluderà con la “Notte dei Ricercatori”.

Oreste Roberto Lanza