Piante ornamentali sempre verdi donate dal vivaio Forestale abbelliranno il paese

Si terrà a Calvera il prossimo 20 Settembre una manifestazione di educazione e sensibilizzazione alla cura e alla tutela dell’ambiente. L’evento organizzato dalla locale Pro Loco, si chiama “adotta una piazzetta verde” finanziato dall’Ente Parco del Pollino e patrocinato dal Comune di Calvera. «Coinvolgeremo tutta la comunità - ha dichiarato il Presidente Mauro- dai bambini agli adulti, partiremo da Piazza Risorgimento fino a raggiungere il cuore del borgo antico, abbelliremo le caratteristiche “piazzette dì funtanin” con piante ornamentali sempre verdi donate dal vivaio Forestale della Basilicata. La cura per il territorio e la sua promozione sono il nostro obiettivo primario, il borgo Antico di Calvera, l’Antica KALAURAS oggi prezioso custode delle Tradizioni, degli Usi e Costumi, degli Odori, Sapori e Suoni, deve rinascere e tornare ad essere il cuore pulsante del paese.

Questa Pro Loco punta a far diventare Calvera uno dei borghi più caratteristici della Valle -prosegue il presidente- e anche della Basilicata per i suoi PALAZZI BIANCHI, per il TARTUFO BIANCO, per le specialità della civiltà contadina che si sono perse con la modernità, ma che noi lavoreremo perché siano riscoperte e tornino ad identificare la nostra cucina tradizionale. Calvera merita opportunità di crescita per la sua gente ospitale e per i giovani che con impegno si adoperano a mantenerla vitale. Sarà nostra premura, ma sono certo di ogni calverese, custodire e far crescere rigogliose queste piantine che simbolicamente -conclude Mauro- vogliono rappresentare la rinascita di Kalauras e un luminoso futuro per Calvera». Dunque una bella opportunità per grandi e piccini, per vivere qualche ora all’aria aperta e a contatto con la natura, conoscere alcune piante del nostro territorio ed apprendere le tecniche di invasamento e cura, con il laboratorio realizzato dalla Pro Loco. Occasione ghiotta per una passeggiata nel centro storico, caratteristico per i suoi palazzi bianchi ed in fine una buona, sana e genuina “merenda del contadino” a conclusione della manifestazione. Appuntamento in piazza Risorgimento il 20 Settembre a partire dalle 17:00.