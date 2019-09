Un programma per far conoscere alla città dei Sassi e ai suoi visitatori la realtà militare

Matera, “Capitale Europea della Cultura 2019”, sarà per il prossimo fine settimana anche la capitale della “Cultura della Difesa”, con le Forze Armate che presenteranno alla città e ai suoi visitatori un programma ricco di eventi per far conoscere la realtà militare e le molteplici attività svolte quotidianamente al servizio della collettività.

Il programma avrà inizio Sabato mattina, in Piazza Vittorio Veneto, con la partecipazione di un picchetto militare interforze alla celebrazione del 76° anniversario dell'insurrezione di Matera contro l'oppressione nazifascista. Al termine delle celebrazioni, alle ore 11:50, il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale tingerà il cielo della città con un enorme tricolore. A concludere la mattinata l’esibizione della Fanfara del 7° Reggimento Bersaglieri.

Nel pomeriggio, il monumentale Ex Ospedale S. Rocco in Piazza San Giovanni vedrà svolgere un ricco programma di conferenze: “Cultura della Difesa – Uomini contro bombe”, “L’Aeronautica si racconta a Matera: dalla difesa aerea al soccorso alla collettività” e “Capacità antidrone: descrizione, potenzialità, impiego e possibili sviluppi”. L'esibizione del gruppo cinofili dell’Arma dei Carabinieri alle ore 16:00 e il concerto della Banda dell’Aeronautica Militare, nell’Auditorium “R. Gervasio”, alle 21:00 concluderanno la giornata.Domenica, sempre all'Ex Ospedale S. Rocco, esibizione del gruppo cinofili dell’Aeronautica Militare, dimostrazioni del “Metodo di Combattimento Militare” utilizzato dall’Esercito e le conferenze “Capacità Duali e contesti d’applicazione della Brigata Marina San Marco”, “Progetto WONDERFULL – Matera sotto i sassi” e “Capacità duale dell’Arma dei Carabinieri”.Durante il week end, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 21 presso l’Ex Ospedale S. Rocco, sarà possibile interagire con personale di Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri che presenteranno una mostra di mezzi ed equipaggiamenti, una mostra fotografica “365 - Un Anno con le Forze Armate” ed una ricca esposizione dell’editoria militare, per favorire la conoscenza della cultura scientifica e dell’innovazione tecnologica di un’organizzazione proiettata verso il futuro.