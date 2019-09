La cerimonia avrà inizio alle ore 10:30 presso il Centro Sociale

Il carabiniere Claudio Pezzuto, vittima del dovere e Medaglia d’Oro al Valore Militare sarà ricordato per sempre a Noepoli. Mercoledì 25 settembre, infatti, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Antonio Calabrese, intitolerà al militare che perse la vita in un agguato a Pontecagnano Faiano nel 1992, una delle sale del Mume, il Museo multimediale degli Enotri. La cerimonia avrà inizio alle ore 10:30 presso il Centro Sociale dal quale, dopo il ricordo del carabiniere da parte dei presenti, si sposterà in corteo verso il Palazzo De Cicco che ospita il Mume. Verrà scoperta la targa dedicata al carabiniere e inaugurata la mostra “Storia di un Carabiniere Eroe, Claudio Pezzuto”, visitabile fino al 13 ottobre.

Saranno presenti il sindaco di Noepoli, Francesco Antonio Calabrese, Antonio Amatucci, già sindaco di Francavilla in Sinni, Francesco D’Amato, dirigente scolastico “IC Nicola Sole” la vedova Tania Pisani Pezzuto, l’assessore regionale alle attività produttive, Franco Cupparo e il generale Rosario Castello, comandante della legione carabinieri di Basilicata.